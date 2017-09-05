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Milyonerler başka ülkeye taşındı! En yüksek artış Türkiye'de

Hürriyet Haber
05.09.2017 - 07:44 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 07:47

Mal varlığı 1 milyon doların üzerinde olan ve yüksek gelirli olarak adlandırılan milyonerler kulübünden, 2016 yılında 82 bin kişi başka ülkelere taşındı. Geçen yıl en fazla göçü Fransa verdi. En yüksek artışı ise Türkiye kaydetti. Türkiye'den yurt dışına göç 2010 yılına göre 6 kat arttı.

Mal varlığı 1 milyon doların üzerinde olan ve yüksek gelirli olarak adlandırılan milyonerler kulübünden, 2016 yılında 82 bin kişi başka ülkelere taşındı. Geçen yıl en fazla göçü Fransa verdi. En yüksek artışı ise Türkiye kaydetti. Türkiye'den yurt dışına göç 2010 yılına göre 6 kat arttı.

NTV'nin haberine göre ülke değiştiren milyonerlerin sayısı giderek artıyor. "Küresel Sağlık Değerlendirmesi: Dünya Zenginliği ve Göç Trendleri" raporuna göre emlak hariç 1 milyon doların üzerinde mal varlığı olan 82 bin kişi 2016 yılında başka bir ülkeye taşındı. Bir önceki yıl ise bu sayı 64 bindi.

Ülke değiştiren zenginlerin gözdesi ise Avustralya oldu. 11 bin yüksek gelirli kişi ada ülkesini seçti. ABD ise 10 bin yeni zengine ev sahipliği yaparak 2. sırayı aldı.

Zenginlerin ayrıldığı ülkelerde ise Fransa uzak ara zirveye yerleşti. 2015 yılında 10 bin yüksek gelirli vatandaşını kaybeden Fransa, geçen yıl da 12 bin kişinin başka ülkelere göçünü engelleyemedi.

Fransa'yı izleyen Çin'de herhangi bir artış gerçekleşmezken ilk 5 içerisindeki Brezilya ve Türkiye'den sırasıyla 8 bin ve 6 bin kişi farklı ülkelere yerleşti.

Rapora göre, 2016 itibarıyla dünyada 13 milyon 600 bin kişi 1 milyon doların üzerinde varlığa sahip. Bu varlığın toplamı ise 69 trilyon dolara ulaşıyor.

Ultra yüksek gelirli olarak tanımlanan 30 milyon dolar üzerindeki varlığa sahip kişiler ise 4 trilyon dolara yaklaşan varlıklarını 2026 yılında bir sonraki nesle miras bırakmış olacak.

Etiketler: Küresel Sağlık Değerlendirmesi: Dünya Zenginliği ve Göç Trendleri , milyonerler , en zengin insanlar
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