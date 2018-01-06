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Milyoner sayısı 127 bine dayandı

AA
06.01.2018 - 11:24 | Son Güncelleme:

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı, 2017'nin ocak-kasım döneminde 17 bin 941 kişi artarak 126 bin 805'e yükseldi. Kasım sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 844 milyar 454 milyon lira oldu.

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı, geçen yılın 11 ayında 17 bin 941 kişi artarak 126 bin 805'e yükseldi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yılın kasım sonu itibarıyla 2016 sonuna kıyasla 17 bin 941 kişi artarak 126 bin 805'e ulaşırken, toplam mevduatları da 844 milyar 454 milyon lira oldu.

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 422 milyar 406 milyon lirası yerel para cinsi, 418 milyar 883 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 165 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 659 bin lira olarak hesaplandı.

Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 2016 yılında 108 bin 864 olurken, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 715 milyar 313 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

11 AYDA YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI 5 BİN 453 KİŞİ ARTTI

BDDK verilerine göre, yurt dışı yerleşik mudi sayısı 2017'nin ocak-kasım döneminde 5 bin 453 kişi arttı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı kasım sonu itibarıyla 12 bin 485'e ulaşırken, hesaplarındaki para miktarı da 77 milyar 358 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışı yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 6 milyar 715 milyon lirası yerel para, 70 milyar 362 milyon lirası yabancı para ve 281 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Etiketler: milyonerler
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