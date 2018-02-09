Herkesin gözü orada! Milyonlarca liralık tekneler İstanbul'da

Ancak bu yıl önceki yıllardan farklı olarak İstanbul’da aynı anda iki noktada birden fuar düzenlenecek.

10-18 Şubat arasında CNR’da düzenlenen fuarın ardından 17-25 Şubat tarihlerinde Tuzla’da Viaport Marina’da bir fuar daha organize edilecek. CNR’daki fuarın son hafta sonu ile Tuzla Viaport Marina’daki fuarın ilk hafta sonunun aynı günlere denk gelmesinin ‘boatshow’ düzenleyen şehirler arasında bir ilk olarak nitelendiriliyor. CNR Avrasya Boat Show Türkiye’de ilk kez sergilenen bazı yatlara ev sahipliği yapıyor. Fuarda 4.5 milyon Euro’ya da tekne bulunurken, 3 bin 500 liraya da teknelere ulaşılabiliyor.

EN PAHALILARINDAN BİRİ

Fuarda, dünyanın en büyük iki mega yat üreticilerinden olan İtalyan Sanlorenzo, yeni SL78 modelinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirirken, 24.64 metre uzunluğundaki teknenin fiyatı vergiler hariç 4.5 milyon Euro civarında. SL78, fuarda fiyatları açıklanan tekneler arasında en pahalısı konumunda.

FUARIN EN UCUZU

Fuarın en ucuz teknesi ise Safter’in. Teknenin motor hariç fiyatı 3 bin 500 TL.

İLK KEZ SERGİLENİYOR

Fuarda sergilenen yeni modellerden biri de TigerYachts’a ait Anatolia. Daha çok balıkçılık hobisi ile ilgilenenler için üretilen Anadolia yatının fiyatı 29 bin Euro’dan başlıyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 636 BİN 900 EURO

Trio Yachting’e ait, Prestige 460, Prestige 520 ve NC 33 modelleri de görücüye çıkan tekneler arasında. Prestige 460’ın fiyatı 487 bin 500 Euro’dan, Prestige 520’nin fiyatı ise 636 bin 900 Euro’dan başlıyor. NC 33 isimli modelin satış fiyatı ise 196 bin 400 Euro’luk başlangıç fiyatıyla sergileniyor.

YENİ AMİRAL GEMİSİ İLE FUARDA

Suzuki Marin, yeni amiral gemisi Suzuki DF 350A ve kendi sınıfının en hafifi olan DF 100B modellerini ilk kez deniz tutkunlarının beğenisine sundu. Ters dönüşlü çift pervane sistemine sahip Suzuki DF 350A, yüksek performansına rağmen sunduğu düşük yakıt tüketimiyle fuarın en dikkat çeken modelleri arasında yer alırken, Suzuki DF 100B hafifliği ve sınıfının en büyük redüksiyon oranıyla ziyaretçilere sergilendi. 2017 yılında deniz motorları pazarındaki daralmaya rağmen pazar paylarını koruduklarını belirten Suzuki Genel Müdürü Ümit Karaarslan da, “Yeni modellerimiz Suzuki DF 350 ve Suzuki DF 100B ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. 2018 yılında, güçlü ve fark yaratan modellerimiz ile pazar payımızı artırmayı ve yüzde 30 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

4 FARKLI MODELLE FUARDA

Bot Show’da Princess Yachts’ın da 4 farklı modeli sergileniyor. Princess 75 Motor Yatcht, Princess 68, Princess 62 ve Princess V40 modelleri katılımcıların beğenilerine sunulan tekneler arasında.

LÜKS OTOMOBİLLER DE FUARDA

Fuarda, denizcilik sektörüne ait ürünlerin dışında lüks otomobiller de yerini aldı. Fuara katılan Nasyonal, Lamborghini, Maserati, Land Rover ve Rolls-Royce markalı araçlarının satış fiyatı 286 bin Euro ile 675 bin Euro arasında değişiyor.

ATV, JET SKİ, ELEKTRİKLİ DENİZ ARAÇLARI

Fuarda, küçük arazı araçları ATV’lerin fiyatı 23 bin 690 dolar, UTV’ler ise 55 bin dolardan sergileniyor. Ayrıca elektrikli sörf tahtaları ve jet skiler de fuardaki yerini aldı. Seabob’ların fiyatı 8 bin 629 Euro olurken, elektrikli sörf araçlarının fiyatı 13 bin 400 Euro’dan başlıyor. Quadrofoil isimli deniz araçlarının fiyatı ise 40 bin Euro’nun üzerinde.

ŞİŞME BOTLAR VE MOTORLAR

Anadolu Grubu’nun şirketlerinden Anadolu Motor da, fuardaki yerini aldı. Anadolu Motor, 2,3 hp’den 250 hp’ye kadar uzanan yelpazedeki 4 zamanlı Honda Marine dıştan takmalı deniz motorlarını sergiliyor. Ayrıca yenilenmiş dış tasarımı ve güncellenmiş özellikleri olan Honda 40-50-80 ve 100 beygir gücündeki motorların da relansmanını gerçekleştiriyor. Anadolu Motor bu yıl denizcilik marketi East Marine ile yaptığı işbirliği çerçevesinde satışa sunduğu şişme botlarını da Boat Show’da deniz tutkunlarına tanıtacak. East Marine şişme botlar, Honda Marine dıştan takmalı deniz motorları monte edilmiş şekilde satışa sunulacak.

KATILIMCILARA ÖZEL KAMPANYA

İngiliz The Yacht Harbour Association tarafından süper yat marinaları kategorisinde verilen 2018 Gold Anchor (Altın Çapa) ödülü sahibi Palmarina Bodrum da, CNR Avrasya Boat Show 2018’de yerini aldı. 135 metre uzunluğa kadar 69 adet süperyatı ağırlama kapasitesi ve toplamda da 620 yat ağırlama kapasitesi ile Bodrum Yalıkavak’taki Palmarina, fuar süresince yeni kontrat yapanlara ve kontratını yenileyenlere özel fırsatlar sunacağını açıkladı.