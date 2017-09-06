Milyon dolarlık servetleriyle göz dolduran başarılı girişimciler sabah erken kalkmayı ve çeşitli ritüelleri alışkanlık haline getirmişler. Başarının sırrı olarak da görülebilen bu davranışlar, güne iyi başlamak isteyen girişimcileri oldukça motive ediyor.

İşte milyon dolarlık girişimcilerin sabah alışkanlıkları;

Facebook'un kurucusu olan Mark Zuckerberg, her sabah saat 8'de kalkmayı alışkanlık haline getirmiş. Kıyafet seçiminin zaman kaybı olduğuna inanan Zuckberg, her zaman gri t-shirt giymeyi tercih ediyor ve sabah ilk iş Facebook'a girerek gündemden haberdar oluyor.

Virgin Şirketler Grubu kurucusu olan Richard Branson, her sabah sörf yaptığını veya kaldığı adada yüzdüğünü belirtiyor. Gece perdeleri açık bıraktığını belirten girişimci, sabah güneşinin kendisini uyandırmasını sevdiğini belirtiyor.

Tory Burch markasının sahibi olan Tory Burch her sabah 6'da kalktığını ve maillerini kontrol ettiğini belirtiyor. Başarılı girişimci ayrıca her sabah 45 dakika egzersiz yapıyor.

Bir güzellik markası olan Too Faced'in sahibi Jerrof Blandino, güne meditasyon yaparak başlıyor. Girişimci, meditasyonun gün içinde kendini daha dinç hissettirdiğini ve ona enerji verdiğini belirtiyor.

Twitter'ın kurucusu olan Jack Dorsey, her sabah 6'da uyanıyor, meditasyon yapıyor ve sonrasında en az 10 km koşuyor.

Sosyal medya platformu olan Banjo'nun kurucusu Damien Patton, sabah ilk iş olarak maillerini kontrol ediyor ve iş görüşmelerini gerçekleştiriyor. Böylece koca bir günün öncesinde işinin durumunu analiz ettiğini belirtiyor.

Stella and Dot adlı moda platformunun kurucusu olan Jessica Dilullu Herrin sabah uyandığında kendine bir kahve yapıyor ve sonrasında meditasyon veya spora zaman ayırıyor.

Pepsico kurucusu olan Indira Nooyi, sabah 4'te uyanıp günlük işlerini kontrol ediyor. Başarılı CEO en geç 7'de ofiste olduğunu belirtiyor.

Huffington Post'un kurucusu olan Arianna Huffington, sabah erken kalkarak en az 30 dakika boyunca meditasyon yaptığını belirtiyor. Meditasyonun gücüne inandığını belirten ünlü girişimci, şirkette çalışanlarına da meditasyon dersleri organize ettiğini belirtiyor.