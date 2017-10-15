Milyon dolarlık bir şirket yaratmak hayal değil!

Değeri milyon dolarları bulan bir şirket yaratmak sandığınız kadar büyük bir hayal değil. İş hayatında doğru bir şekilde ilerleyerek ve amacınızı belirleyerek siz de tutkunuzu milyon dolarlar kazanan bir işe dönüştürebilirsiniz. İşte milyon dolarlık bir şirket yaratmak için yapmanız gerekenler:

İşinizi hayatınızın önceliği yapın

Bir şirket kurarak hemen yükselmeyi düşünmek hayal olur. İşinizi hayatınızın ilk sırasına almak ve işinizle yaşamak başarıyı da beraberinde getirir. Özellikle işinizi kurduğunuz ilk dönemlerde işe fazla mesai harcamak ve çok çalışmak gerektiğini unutmayın.

Yatırım araştırın

İşinizi büyütmek ve belirli bir yere getirmek için ilk zamanlarda yatırım almanız şart. Melek yatırımcılarla görüşebilir veya çeşitli finansal destek kuruluşlarına başvurarak işinizin gelişimi için gerekli olan maddi desteği sağlayabilirsiniz.

Teknolojiden faydalanın

Teknolojiyi işinize adapte etmek sizi hem öne çıkarır hem de rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlar. İşinizi kolaylaştıracak teknolojik altyapılara yatırım yapabilir ve sosyal medyanın gücünden yararlanabilirsiniz.

Denemekten korkmayın

Yeni yöntemlere ve yeni yaklaşımlara şans verin. Olumlu düşünmekten ve yenilikleri denemekten korkmayın. Başarısız olma korkusu ile hareket etmekten kaçının.

Network önemli

Size farklı kapılar açabilecek ve farklı fırsatlar yaratabilecek insanlarla iletişim halinde olmaya çalışın. Kar sağlayan projeler veya değişik pazarlar işinizi tahmin edemediğiniz oranda büyütmenize yardım edebilir.

Pazarlama konusuna hassas yaklaşın

Ürün veya hizmetinizin öne çıkmasını sağlayan pazarlamadır. Etkili pazarlama stratejileri size yeni pazar payları kazandırabilir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta ise pazarlama stratejinizin hedef kitlenizle birebir örtüşüyor olmasıdır.

Rakiplerinizle kontak kurun

Rakiplerinizi mercek altına almak hatta onlarla iletişim hainde olmak hem sektörün trendlerini yakından takip etmenizi sağlar hem de işinizde her detaya hakim olmanıza yardımcı olur. Rakiplerinizle iyi ilişkiler geliştirmeye özen gösterin.

Sağlam bir ekiple yola koyulun

Bir işte başarıya ulaşmanın en önemli detayları arasında sağlam bir ekip oluşturmak geliyor. Beceri ve yetenekleri ile işinizi ön plana taşıyacak olan bir ekiple birlikte başarılı olma şansınız bir hayli yüksek. Ekibinizin motivasyonunu her daim yüksek tutmaya çalışmak ise sizin en önemli göreviniz.