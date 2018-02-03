Milyarder girişimcilerin sıradan bir günü nasıl geçiyor?

Dijital dünyanın hayatımızın merkezine yerleşmesiyle pek çok girişimci ve sosyal ağ hayatımıza dahil oldu. İçlerinden en aşina olduğumuz mecra olan Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg başta olmak üzere Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Dell ve Larry Page gibi yüzlerce girişimci milyarder bu alanda tanınan simalar olarak sektörde yerlerini aldılar. Peki bu yetenekli ve milyarder girişimcilerin bir günü nasıl geçiyor? Her gün uyguladıkları rutinler ve onlara başarı merdivenini ikişer üçer atlatan alışkanlıkları neler?

Uyku

Güne erken başlama ve az uyku hemen hemen bütün milyarder girişimcilerin sahip olduğu bir alışkanlık. 433.25 milyar dolar pazar değerine sahip olan Zuckerberg, en geç sekizde uyandığını belirtirken, SpaceX’in kurucusu, PayPal ve Tesla Motors’un kurucu ortaklarından Elon Musk günde en fazla altı saat uyuyor. Starbucks'ın kurucusu Howard Schultz ise her sabah 4:30'da uyanıyor ve köpekleriyle yürüyüşe çıkıyor.

Spor

Günün ilerleyen saatlerinde sıra spor yapmaya geliyor! Zuckerberg, uyandıktan sonra mutlaka günlük egzersizlerini yerine getiriyor. Düzenli spor yapmanın fiziksel ve mental gelişimine çok faydalı olduğunu savunan Richard Branson sabah 5’te kalktıktan sonra egzersiz yaptığını röportajlarında belirtiyor. Jack Dorsey ise her sabah 30 dakikasını meditasyona ayırıyor.

İş

Hızlı başlayan günün ardından dahi milyarderlerimiz işlerinin başına geçiyor. Günlerinin büyük bir kısmını çalışarak geçiren milyarder iş adamlarından Elon Musk günde 9-10 saat çalışırken Mark Zuckerberg için bu sayı haftada 60 saati buluyor.

Aileye Vakit Ayırma

İşlerine büyük önem veren pek çok milyarder girişimcinin gün içinde ne kadar yoğun olursa olsun atlamadığı bir adım daha var. Ailelerine vakit ayırmak. 1994 yılında evlendiği Melinda French’ten üç kız çocuğu olan Bill Gates, gün içinde mutlaka ailesine vakit ayırdığını sık sık dile getiriyor.

Kitap Okuma

Upuzun bir liste halini alan günümüz girişimcilerinin çoğunlukla iyi üniversitelerde okumuş, akademik anlamda yetkin kişiler olduğunu biliyoruz. Buna rağmen birçoğu kitap okuma ve yeni bir dil öğrenme gibi kendini geliştirme faaliyetlerinden geri kalmıyor. Elon Musk günde birkaç saatini kitap okumaya ayırıyor, Mark Zuckerberg'in ise kendisine iki haftada 1 kitap bitirme hedefi koyduğu biliniyor. Vizyon ve donanımlarını geliştirmek için sık sık seyahat etmeyi de hayatlarının bir parçası haline getirdiklerini söylemeliyiz. Kitaplarda öğrendiklerinden belki de daha fazlasını yerinde ve yaşayarak öğrenmeleri, bu nedenle farklı kültürden pek çok yeri gezmeleri ortak özelliklerinden biri. Birbirinden farklı karakterdeki isimlerin, günlük rutinlerinin benzerlik göstermesi, bu istikrarlı başarının aslında tesadüf olmadığına dair ipuçları veriyor. Hayatını çalışkanlık ve kararlılık temelleri üzerine kuran herkes ise potansiyel birer milyarder girişimci olabilir.