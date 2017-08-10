Milli tren ne zaman yola çıkıyor?

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul ve yönetim kurulu üyeleri, TÜVASAŞ Genel Müdürü Kocaarslan'ı ziyaret etti.

Karaarslan, Kösemusul ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yerli ve millileştirme çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2018'de üretimin başlamasını ve inşallah 2019 yılında da milli trenimizin raylarda olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Kocaarslan'a görevinde başarılar dileyen Kösemusul, ekonomik hedeflere her geçen gün daha da yaklaştıklarını vurguladı.

Kösemusul, Sakarya'nın milli üretimler şehri olduğunu ve milli tren üretimi için iş dünyası olarak tüm desteği vereceklerini belirtti.