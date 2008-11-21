Milli Takım'da eksikleri gördük mü?

Biz yıllardır hazırlık maçlarında eksiklerimizden başka bir şey görmek için bekledik. Avusturya’da bu azap sona erdi mi, bunu ileride göreceğiz.

Peki neler eksik?

İspanya maçında oynayacak oyuncular eksik...

Örneğin sakatlardan Arda eksik, Semih eksik...

Yine yediğimiz gole kadar ciddiyet eksik...

Formada “kırmızı” eksik...

Güçlü Berk yazıyor

Uzun zamandır sahaya giren seyirci eksikti, onu bu maçta çözdük...Sahaya ilk giren vatandaşın taşıdığı “kırmızı” bayrakla formadaki eksiği de hallettik diyelim...Peki ciddiyet eksikliği? İşte ona bir çözüm bulmak lazım.Maçın başındaki halimize bu defa bahane bulmak kolay; Avusturya Federasyonu bize jest yaptı. Avrupa Şampiyonası’nda Hırvatistan’ı penaltılarla elediğimiz unutulmaz maçta kullandığımız soyunma odası ve yedek kulübesini kullanmamıza izin verdi.Bizimkiler bu jesti karşılıksız bırakmayıp o günleri hafızalarında canlandırırken ilk golü yedi. Aurelio hem takımı hem bizi bu rüyadan uyandıran adam oldu.Devamı bildik “geri dönüş” senaryosu...İspanya’da işimiz “geri dönüş”lere kalır mı bilinmez ama bu uyur gezer halimiz sürerse, orada göreceğimiz eksiklerimizi bir daha unutamayız...