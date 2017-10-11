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    Haberler >Gündem>Milli sporcumuz Cenk İldem'i iki bacağından vurdular!

    Milli sporcumuz Cenk İldem'i iki bacağından vurdular!

    DHA
    11.10.2017 - 10:58 | Son Güncelleme:

    Son dakika... 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem, yol tartışmasından dolayı silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan İldem'in durumu iyi.  

    2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda erkekler grekoromen stil 98 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem dün gece trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    İki bacağından yaralanan grekoromen güreşçinin hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

    İstanbul’da bir hastanede tedavisi süren milli güreşçinin ameliyat olacağı ifade edildi. 

    Milli sporcumuz Cenk İldemi iki bacağından vurdular

    Milli sporcumuz Cenk İldemi iki bacağından vurdular

     

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    Etiketler: Milli , güreş , trafik , maganda
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