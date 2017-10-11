Milli sporcumuz Cenk İldem'i iki bacağından vurdular!

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda erkekler grekoromen stil 98 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem dün gece trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
İki bacağından yaralanan grekoromen güreşçinin hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
İstanbul’da bir hastanede tedavisi süren milli güreşçinin ameliyat olacağı ifade edildi.
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