Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları başvurusu nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak geçtiğimiz yıl faaliyetlerine başlayan Milli Savunma Üniversitesi, askeri okul başvurusu içn süreci başlattı. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan başvurular, 15 Şubat tarihinde sona erecek. Peki, Milli Savunma Üniversitesi askeri okullar başvurusu Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ve Astsubay MYO için nasıl yapılacak? İşte, TSK bünyesine yeni neferler katacak başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında 20 Aralık 2017 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca, 2018-2019 eğitim-öğretim

yılında Milli Savunma Üniversitesince 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik 2018 Milli Savunma Üniversitesi Askeri

Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2018-MSÜ) ÖSYM tarafından yapılacak ve değerlendirilecektir.

Sınava başvurular 09 Ocak-15 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvuru ekranı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

SINAV NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Sınav, 18 Mart 2018 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

* Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir.

* Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme/yatay, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

* Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),

* Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018-MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak,

TERCİHLER 24 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

* ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2018-MSÜ) katılacak adaylar Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Nisan 2018 - 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında www.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır.

YERLEŞTİRME KOŞULLARI NELER OLACAK?

Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;

- Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,

- Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış olmak; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) tercih ettiği harp okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde ilgili puan türünde yerleştirme taban puanı ve üzerinde puan almış olmak,

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,

- Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,



- Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.

SINAVDA NELER SORULACAK?

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

* Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların;

- MSÜ-SAYISAL (SA),

- MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),

- MSÜ-SÖZEL (SÖ),

- MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

HANGİ OKUL HANGİ PUAN TÜRÜNE GÖRE ALACAK?