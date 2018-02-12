Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sivil memur alımı başvuru ekranı

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı için son müracaatları bugün alıyor. 396 sivil memur alımı için uzun süredir başvuru toplayan Milli Savunma Bakanlığı, uygun gördüğü adayları 26 Şubat Pazartesi günü mülakata çağıracak. Peki, son gününde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, sürece dair detaylı bilgiler

BAŞVURU 12 ŞUBAT'TA SONA ERİYOR

Başvurular, www.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 28 Aralık 2017-12 Şubat 2018 tarihi saat 17.00’a kadar yapılacaktır. Başvuru formunun Genel Ağ üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir aday numarası belirlenecektir. Daha sonra bu numarayı kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizi ve aday numaranızı gizli tutmanız gerekmektedir.

BAŞVURU SONUÇLARI İKİ HAFTA SONRA

26 Şubat 2018 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERDEN BELGE TALEP EDİLECEK

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 12 Mart 2018 tarihine kadar posta/kargo veya şahsen müracaat ile istenilen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci/Ankara’da bulunduracaklardır. (12 Mart 2018 tarihinden sonra MSB Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşan evraklar işleme tabi tutulmayacaktır.)

KPSS SIRALAMASINA GÖRE ÇAĞRILACAK

Belgelerini gönderen/teslim eden adayların KPSS’den aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, www.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya mülakat sınavına)

çağrılacaktır.

UYGULAMALI SINAV NASIL YAPILACAK?

Sadece TABLO-2’de (Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.) belirtilen unvanlar için uygulanacaktır. Söz konusu adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır.

Adaylar ilk gün uygulamalı sınava tabi tutulacak, sınavda başarılı olan ve kontenjana giren adaylar ikinci gün mülakat sınavına gireceklerdir.

Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

MÜLAKAT SINAVINDA NELERE DİKKAT EDİLECEK?

Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, değerlendirilmektedir.

Mülakat sınavı, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

DEĞERLENDİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat sınavı notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır.