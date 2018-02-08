Milli Savunma Bakanlığı (MSB) memur alımı başvurusu bitiyor!

MSB sivil memur alımı başvurusu, 12 Şubat Pazartesi günü sona eriyor. Kuvvet Komutanlıkları ve diğer birimlerde yaklaşık 400 kişiye isthidam sağlamaya hazırlanan Milli Savunma Bakanlığı, sivil memur alımı ilanı ile bu işlemi tamamlayacak. Peki, MSB personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılabilecek? İşte, ilan ve başvuru sonuçları hakkında bazı detaylar

BAŞVURULAR SONA ERİYOR

MSB memur alımı için 28 Aralık 2017 tarihinde başlayan başvurular 12 Şubat 2018 tarihinde sona erecek. Adaylar, başvurularını www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecek.

Başvuru formunun Genel Ağ üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir aday numarası belirlenecektir. Daha sonra bu numarayı kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizi ve aday numaranızı gizli tutmanız gerekmektedir.

Başvuru formunu doldurduktan sonra “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (tercihleriniz, aday numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız gerekiyor.

Başvurular, sadece www.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek ve bu ağ haricinde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

MSB MEMUR ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruları gerçekleştiren adaylar, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. MSB'nin yayımladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, ön başvurusu kabul edilen adaylar 26 Şubat'ta açıklanacak.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, 12 Mart 2018 tarihine kadar posta/kargo veya şahsen müracaat ile istenilen belgeleri MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Cebeci/Ankara’da bulunduracaklardır. (12 Mart 2018 tarihinden sonra MSB Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşan evraklar işleme tabi tutulmayacaktır.)

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

(c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dola ndırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

(d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak , askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışıyor olmamak ,

(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak ,

(4) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,

(5) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak

(6) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2),

(7) Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim (lise) mezunları için 2016 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından 2016-KPSS P03 (Lisans ), 2016-KPSS P93 (Ö nlisans) ve 2016-KPSS P94 (Ortaöğretim) birine girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmak