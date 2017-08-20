Milli Savunma Bakanlığı astsubay alımı gerçekleştiriyor! MSB astsubay alımı başvurusu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) astsbubay alımı başvuru şartları araştırılmaya devam ediyor. Kara, Deniz, Hava ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda istihdam edilmek üzere astsubay alımı gerçekleştirecek olan MSB, belirlenen son tarihe kadar adayların başvurusunu almaya devam ediyor. Peki, Milli Savunma Bakanlığı astsubay alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, detaylı bilgiler

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,



(III) Sivil okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış, askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmış veya çıkarılmamış olmak,



(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,



(V) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak,



(VI) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak,



(VII) Herhangi bir bayan veya erkekle nikâhsız yaşamamak,



(VIII) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,



(IX) Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza almamak,



(X) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,



(XI) Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak.



(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.



(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:

(a) En az 2 yıl süreli yüksekokul/fakülte bölümlerinden mezun olmuş olmak,



(b) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya yurt içi en az 2 yıl süreli yüksekokul/fakülte programları ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,



(c) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

(3) Yaş ile İlgili Şartlar:



01 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 2 yıl süreli yüksek öğretimi bitirenler için 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1992 ve daha sonraki doğumlular) olmak, 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 27 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1990 ve daha sonraki doğumlular) olmak.

(4) Sağlık ile İlgili Şartlar:

(a) Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından “Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık raporunu almak üzere hastaneye yönlendirilecektir.

(b) 2’nci seçim aşamasında başarılı olan Özel Kuvvetler Komutanlığı astsubay adaylarının sevk edilecekleri hastanelerden “Komando Olur. Paraşütle Atlar” kararlı sağlık raporu almaları; Deniz piyade sınıfı astsubay adaylarının ise sevk edilecekleri hastanelerden “SAT/SAS/1’inci Sınıf Dalgıç Olur” kararlı sağlık raporu almaları ve basınç odası testinde başarılı olmaları gerekmektedir.



NOT: Deniz Piyade adayları, Temel Askerlik ve Astsubaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi'nden sonra askeri eğitim kapsamında, SAT (Sualtı Taarruz), SAS (Sualtı Savunma) ve 1'inci Sınıf Dalgıç Özel İhtisas Kurslarından birisine gönderilecektir. Bu nedenle adayların çok iyi derecede yüzme biliyor olması gerekmektedir.



(c) Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.

(5) Özel Şartlar:



(a) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP93 Ön Lisans/ Geçerli KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar,



(b) TABLO-3’de belirtilen branşlarda fiziki kabiliyet testi ile mülakatta başarılı olmak,



(c) Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,



(ç) Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-4’de bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış olmak; askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5’de bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış olmak,



(d) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-6’da bulunan uygun onaylı nitelik belgesi almak,



(e) Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.



(f) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2’dedir.)

TABLOLARI VE BAŞVURU KILAVUZUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kontenjan ve kaynak okullarına göre ( Kaynak okullar listesinde yer alan programlar ile aynı müfredata sahip olan ve YÖK tarafından denkliği onaylanan diğer Fakülte/Yüksekokul bölümleri mezunları da ilgili sınıf kontenjanı için başvurabileceklerdir.) mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;



(1) Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından “KPSSP93 Ön Lisans/ Geçerli KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)” asgari 60 olanlar,



(2) En az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,



(3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),



(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az iki yıl

ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenler başvurabileceklerdir

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

(1) Alım faaliyeti Ekim – Aralık 2017 arasındaki dönemde yapılacaktır. Adaylar başvurularını 11 Eylül 2017 (saat 17.00’a kadar) tarihine kadar, Milli Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası (aday numarası) kullanılacaktır

(3) Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI ve ADI, SOYADI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.



(4) Başvurusu kabul edilen adaylara MEBS.Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (MEBS.Ok.ve Eğt.Mrk.K.lığında (Mamak/ANKARA)) uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.



(5) Asıl başvurular; başvurusu kabul edilerek adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.