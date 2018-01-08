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    Milli Savunma Bakanı kısa dönem askerlik tartışmasına noktayı koydu

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 11:53 | Son Güncelleme:

    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmeleri için çalışmaların gündemde olduğuna ilişkin iddialara noktayı koydu.

    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır" diye konuştu.

    MYO MEZUNUNA KISA DÖNEM ASKERLİK İDDİASI

    Milli Savunma Bakanlığı, 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının da kısa dönem askerlik yapabilmeleri için çalışmaların gündemde olduğuna ilişkin iddialara ise noktayı koyarak gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını duyurdu.

    Bugün Milat Gazetesi'nin Serdar Arseven imzasıyla manşetine taşıdığı haberde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün, 'Meslek Yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerlik' konusunda, "taleplerin gündemde olduğu" yönünde açıklama yaptığı belirtilmişti.

    Milli Savunma Bakanı kısa dönem askerlik tartışmasına noktayı koydu

     

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    Etiketler: TSK , ASKER
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