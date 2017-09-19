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    Milli Savunma Bakanı: Daha büyük bir savaşın fitilini ateşler

    AA/Reuters
    19.09.2017 - 15:54 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 16:09

    Milli Savunma Bakanı Canikli, IKBY'nin referandum kararıyla bağlantılı gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Canikli, "Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ortadan kaldırılması ne zaman biteceği bilinemeyen, küresel boyuta taşınacak daha büyük bir savaşın fitilinin ateşlenmesi anlamına gelir" dedi.

    Canikli Gaziler Günü nedeniyle Ankara'da düzenlenen programdaki konuşmasında şunları söyledi:

    Pek çok ABD ve Alman firması silah yedek parçalarına ambargo uygulayıp Türkiye'ye vermiyorlar geciktiriyorlar.

    Son günlerde ülkemizin güneyinde etnik yapı üzerine kurulu bir siyasi oluşum oluşturmaya çalışıyorlar, bu üst seviyede tehdit oluşumudur, buna müsaade edemeyiz.

    Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ortadan kaldırılması ne zaman biteceği bilinemeyen, küresel boyuta taşınacak daha büyük bir savaşın fitilinin ateşlenmesi anlamına gelir.

    Irak'ın toprak bütünlüğünün ortadan kaldırılması anlamına gelecek bir değişim Türkiye için çok ciddi bir risktir.

    Risk faktörlerinin büyümesini engellemek için her türlü adımı atacağımızdan, her türlü kararı alacağımızdan hiç kimse en ufak tereddüt içinde olmasın.
     
    Güvenlik güçlerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz bundan sonra da görevinin başındadır; karar alınması ve adım atılması gerekiyorsa kararlılıkla yerine getirilecektir.

    Bu toprakları en iyi şekilde savunabileceğimiz imkanları oluşturmamız gerekir, en ufak rehavet ortamında çok ağır tablolarla karşı karşıya kalabiliriz.

    İhtiyaç duyulan bütün kaynak ve imkanlar seferber edilmektedir; bu mücadeleyi yürütebilmek için kaynağımız var.

    Çok daha iyi silah sistemlerini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz; dünyadan da çok ciddi talep var.

    Etiketler: Nurettin Canikli , TSK , Milli Savunma Bakanlığı
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