Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçları: İşte 31 Aralık çekilişinde 50 milyon TL kazanan numara





Yılbaşı çekilişinde biletinize ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek için sadece bilet numaranızı yazmanız yeterli olacak. Hurriyet.com.tr'nin Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden aldığı 31 Aralık 2014 Yılbaşı Çekilişi noter onaylı tam listesinden biletinize ikramiye isabet edep etmediğini yukarıdaki alana bilet numaranızı yazarak kısa bir sürede öğrenebilirsiniz...



2 MİLYON 950 BİN 273 ADET İKRAMİYE DAĞITILDI



Yılbaşı özel çekilişinde vatandaşa 286 milyon 150 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 50 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1 adet 5 milyon, 1 adet 3 milyon, 1 adet 2 milyon, 1 adet 1 milyon, 5 adet de 500 bin lira olacak.



2 milyon adet de amortinin verildiği özel çekilişte, dağıtılacak ikramiye adedi 2 milyon 950 bin 273'e ulaşacak. 286 milyon 150 bin liralık ikramiye dağıtılacak.