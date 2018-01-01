Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları-2018 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile 2018 yılbaşı çekiliş sonuçları bilgisini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. 61,10 ve 5 milyon lira gibi büyük ikramiyelerin sahiplerini bulduğu gecede, amorti ve son iki rakamına göre ikramiye veren numaralar da belirlendi. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçlarının ardından bilet sorgulama motoru nasıl kulanılacak? İşte, MPİ amorti numaları ve çekiliş sonuçları...

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirdiği 2018 yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu. 31 Aralık akşamı saat 18.00 itibariyle başlayan çekilişin büyük ikramiye bölümü 23.00 ile 23.45 arasında tamamlandı. 61 milyon liralık büyük ikramiye kazandıran numara "9794035" olarak belirlendi. İkramiye çeyrek bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları ise (4) ve (6) olarak belirlendi.

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Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0798081" numaralı bilete isabet etti.

Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye "2551923" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "9201621", 1 milyon liralık ikramiyenin kazandıran numaraları "8757022" ve 500 bin liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "4136086" oldu.

61 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYE

9794035

Çeyrek bilete çıkan 61 milyon TL'lik büyük ikramiye, KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'a isabet etti.

10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

0798081

10 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, Ankara'ya çıktı.

5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

2551923

5 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, İstanbul'a çıktı.

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

9201621

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

8757022

500 BİN TL KAZANAN NUMARA

4136086

AMORTİ

4 ve 6

Milli Piyango 2018 yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL kazanan numaralar canlı yayında yapılan çekiliş ile belirlendi. 61 milyon liralık büyük ikramiyenin haricinde Milli Piyango'nun diğer büyük ikramiyesi olan, 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiyenin sahipleri de belli oldu. Amorti ikramiyesi ise biletinizin tutarı kadar olup, biletinizin son rakamından oluşmaktadır.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE TOPLAM NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtıldı.

Yeni yıla yeni umutlarla giren vatandaşlar ikramiyeleri dikkatle takip ediyor.. Bilet sahiplerinin 2 milyonunun biletine amorti ikramiyesi verilecek.. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi bir rakamla kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira tutarındaki ikramiye verilecek. Tüm bunlar toplandığında 2018 yılbaşı Milli Piyango çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılmış olacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak.