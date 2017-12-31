Milli Piyango yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor?

Yılbaşı bileti saat kaça kadar satılıyor sorusuna cevap arayan on binlerce kişi, 61 milyonluk büyük ikramiyeye sahip olabilmek adına son fırsatları değerlendirecek. İnternet üzerinden satış hizmeti veren sayfalar aracılığıyla da alınabilen Milli Piyango yılbaşı bileti, seyyar ve normal bayilerden de belirtilen saat aralığında temin edilebilecek. Peki, yılbaşı bileti saat kaça kadar satın alınabilecek? İşte detaylı bilgiler

YILBAŞI BİLETİ SAAT KAÇA KADAR SATILIYOR?

Yılbaşı biletleri, çekiliş başlamadan 1 saat öncesine kadar seyyar ve normal bayilerden satın alınabilecek. Milli Piyango Yılbaşı 2018 çekilişi 23.00'da başlarken, normal çekiliş 18.00 itibariyle takip edilebilecek. Dolayısıyla biletler en son 17.00 itibariyle temin edilebilecek. Bilet satın alma işlemi bazı internet sayfaları üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

BİR KOVA YOĞURT İLE BİR ÇEYREK BİLETİ TAKAS ETTİ

BATMAN’da yaşayan Hacire Demir, pazara satmak için getirdiği yoğurtların bir kovasını Milli Piyango çeyrek biletiyle takas etti. Demir, ilk kez bilet aldığını belirterek, "’Ya çıkarsa’ deyip, elimdeki son bakraç yoğurdu da çeyrek biletle takas yaptım" dedi.

Batman merkezdeki köy pazarında, yılın son gününde Milli Piyango bileti satan Selahattin Usta (45) ile yoğurt satan Hacire Demir (55) takas usulü alışveriş yaptı. Çeyrek bilet karşılığında Demir’den 5 kiloluk bir kova yoğurt aldığını söyleyen Usta, "Hacire teyzenin çeyrek biletine talih kuşu konarsa beni de unutmayacak. Çeyrek biletleri daha çok köy pazarında sattım. 15 gün içinde 5 bine yakın bilet satışını gerçekleştirdim. Sattığım biletlerin çoğu çeyrekti. Umarım Hacire teyzenin biletine talih kuşu konar" diye konuştu.

’İLK KEZ MİLLİ PİYANGO BİLETİ ALDIM’

Batmanlı 12 çocuk annesi Demir iseilk kez piyango bileti aldığını dile getirerek, "Pazara satmak için getirdiğim yoğurt bakracının sonuncusunu da ’Ya çıkarsa’ deyip, piyango bileti ile takas ettim. Şansımı deneyeyim, diye ilk kez böyle bir bilet aldım. Biletime büyük ikramiye çıkarsa elbette seyyar satıcıyı da unutmayacağım" dedi.