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    Milli Piyango talihlileri bu yıl hızlı çıktı

    Hürriyet Haber
    03.01.2018 - 16:30 | Son Güncelleme:

    Yılbaşı Özel Çekilişi’nde çeyrek biletlere isabet eden 61 milyon liralık büyük ikramiye,  talihlileri tarafından alındı.

    Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 2018 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin ‘9794035’ numaralı çeyrek biletlere isabet ettiği hatırlatıldı. Talihlilerin, çekiliş sonucunda bu biletlere çıkan büyük ikramiyelerini aldığı kaydedildi.

    Milli Piyango’nun 2016 yılbaşı özel çekilişinde yine çeyrek biletlere isabet eden 55 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlileri ise 7 Ocak’ta başvurarak paralarını almıştı. Bu yıl ki talihliler, dört gün erken davranarak ikramiyelerini almış oldu.

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    Etiketler: ikramiye
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