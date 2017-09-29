Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste... MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Milli Piyango çekilişinin 29 Eylül tarihli sonuçları açıklandı. Büyüklü küçüklü ikramiye kazandıran sayılar Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Peki 29 Eylül Milli Piyango Çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye hangi sayılara çıktı?

Milli Piyango çekilişinin 29 Eylül tarihli sonuçlarına göre büyük ikramiye İstanbul Merkez 3, Ankara Merkez 1 olmak üzere 4 kişiye çıktı. 2 milyon 500 bin liralık büyük ikramiye sayılarının yanı sıra MPİ sonuçları ile sıralı tam liste de belli oldu.

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29-09-2017 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi