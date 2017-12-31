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    Milli Piyango sonuçları belli oldu.. İşte 2018 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

    Hürriyet Haber
    31.12.2017 - 23:46 | Son Güncelleme:

    Milli Piyango sonuçları heyecanla bekleniyordu.. Sonuçlar açıklandı ve büyük ikramiye isabet eden numara belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişte canlı yayınla kazandıran numaralar açıklandı. 61 milyonluk büyük ikramiyenin yanı sıra dağıtılacak diğer ikramiyelerin kazandıran numaraları da belli oldu. Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiye, "9794035" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango biletinize ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek için Milli Piyango bilet sorgulama ekranı haberimizde.. İşte Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları ve detaylar...

    2018 Milli Piyango sonuçları haftalardır heyecanla bekleniyordu. Bir çok kişinin hayallerini süsleyen büyük ikramiyeyi kazanan numara canlı yayında açıklandı.. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye tutarı 61 milyon TL olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde biletinizi sorgulayabileceğiniz sorgulama ekranına aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

    MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

    61 MİLYON TL'LİK BÜYÜK İKRAMİYE

    9794035

    Çeyrek bilete çıkan 61 milyon TL'lik büyük ikramiye, KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'a isabet etti.

    10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA 

    0798081

    10 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, Ankara'ya çıktı.

    5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

    2551923

    5 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, İstanbul'a çıktı.

    2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

    9201621

    1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

    8757022

    500 BİN TL KAZANAN NUMARA

    4136086

    AMORTİ

    4 ve 6 

    Milli Piyango 2018 yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL kazanan numaralar canlı yayında yapılan çekiliş ile belirlendi. 61 milyon liralık büyük ikramiyenin haricinde Milli Piyango'nun diğer büyük ikramiyesi olan, 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiyenin sahipleri de belli oldu. Amorti ikramiyesi ise biletinizin tutarı kadar olup, biletinizin son rakamından oluşmaktadır.

    YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE TOPLAM NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?

    Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtıldı.

    Yeni yıla yeni umutlarla giren vatandaşlar ikramiyeleri dikkatle takip ediyor.. Bilet sahiplerinin 2 milyonunun biletine amorti ikramiyesi verilecek.. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi bir rakamla kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira tutarındaki ikramiye verilecek. Tüm bunlar toplandığında 2018 yılbaşı Milli Piyango çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılmış olacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak.

     

    Etiketler: milli piyango sonuçları , mpi
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