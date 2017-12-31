Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlayacak? Çekilişin programı nasıl olacak?

Milli Piyango çekilişi ile 2018 yılına büyük hayallerle girmek isteyen vatandaşlar, çekilişin yapılacağı saate kilitlendi. Çekilişin hemen akabinde seri olarak bilet sorgulama işlemini gerçekleştirecek olan birçok kişi, Milli Piyango İdaresi'nin sonuçları yayımlamasını bekleyecek. Peki, Milli Piyango çekilişi saat kaçta gerçekleştirilecek? İşte, detaylı bilgiler

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre amorti ikramiyesi ile 23.00'da başlayacak. Canlı yayınla gerçekleştirilecek olan çekilişin tamamı ise 18.00-24.00 saatleri arasında bilet sahiplerinin erişimlerine açık olacak. Milli Piyango sonuçları canlı yayınla dakika dakika Hurriyet.com.tr'de olacak...

BİLETTE SAHTE PARA VAKASI

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Odası Başkanı Paşa Çakmak, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine kısa süre kala kentte çok sayıda bayinin sahte para ile dolandırıldığını bildirdi.



Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada yarın gece yapılacak çekiliş öncesi İzmir'de biletlerin önemli bölümünün tükendiğini belirtti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayilerin sahte para ile dolandırılması olaylarıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Çakmak, 70 civarındaki bayiden bu yönde ihbar aldıklarını, polisin konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü ifade etti.Şikayetler artınca oda olarak üyelerine uyarı mesajları gönderdiklerini aktaran Çakmak, "Sahte para vakalarıyla bu dönemde sıklıkla karşılaşıyoruz. Özellikle yaşlı, engelli ve gezici bayilerimizi hedefliyorlar. Şebeke gibi çalışıyorlar. Ekseriyetle 100 ya da 200 lira gibi büyük banknotlarla tam bilet almak istediklerini söylüyorlar. Bilette pazarlık etmeye çalışıyorlar, bu sırada şebekeden başka biri aynı bayiye geliyor onlar da çeyrek bilet almak istediğini söylüyor. Müşteri yoğunluğuyla karşılaşmış bayinin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Sahte paraları bu sırada veriyorlar." diye konuştu.

TRABZON'DA 61 İLE BAŞLAYAN BİLETLER TÜKENDİ

61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, Milli Piyango bayilerine akın etti. Trabzonlular,ÿbüyük ikramiye miktarının kentin plaka koduyla aynı olmasındanÿdolayı biletlere bu yıl daha fazla ilgi gösterdi.

Trabzonda büyük ikramiyenin 61 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yılbaşı özel çekilişi için bastırılan 600 milyon liralık biletin çoğu tükendi. Tüm Türkiyede olduğu gibi Trabzonda da bilet satışlarına olan ilgi hayli fazla olurken vatandaşlar özelikle 61 milyon olan büyük ikramiyenin kentin plaka koduyla benzerlik yaşaması nedeniyle ayrı bir heyecan yaşıyor. Bize her yer Trabzon sloganından yola çıkan bazı vatandaşlar bilet gişelerinde Bize Milli Piyango da Trabzon esprisinde bulundu. Bu yıl ki büyük ikramiyenin Trabzona çıkmasını bekleyen kent sakinleri zengin olma hayali ile adeta biletlere akın etti.

Şehirde özellikle başı 61 ile başlayıp 61 ile biten binlerce biletin de tükendiği belirtildi. Bilet alan vatandaşlar 61 milyonu 61 numaralı biletle 61 plakalı Trabzonda arıyoruz yorumunda bulunarak şanslarını denedi.

KREDİ KARTI SATIŞLARI BİLET SATIŞLARINI ARTTIRDI

Ankara’nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı’nda Milli Piyango bileti satan Bayram Dede (52), kredi kartı ile yılbaşı bileti satmaya başladıktan sonra satışlarının arttığını söyledi.

Ankara’da yaşayan, Milli Piyango yetkili satıcısı, evli ve 2 çocuk babası Bayram Dede, 1989 yılından beri bilet sattığını, evinin ve çocuklarının geçimini bilet satışıyla karşıladığını söyledi. Yaklaşık 4 yıldır bilet satışını kredi kartıyla yapmaya başladığını anlatan Dede, "Bilet satışı için her gün Ankara’dan Beypazarı’na otobüsle gelip, gidiyorum.ÿVatandaşın alım gücü, düşük. Ceplerde nakit para yok. Bu yüzden seyyar pos cihazı aldım. Tezgahımda bilet satışlarını kredi kartıyla satmaya başladım. Yılbaşında da kredi kartıyla yılbaşı biletlerinin satışında rağbet daha çok oldu. Cebinde nakdi olmayan, ’kredi kartı’ yazısını görünce hemen bir bilet alıyor. Bu da bilet satışlarını artırıyor" dedi.