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    Milli Piyango çekilişi başladı... Yaklaşık 350 milyon TL'lik ikramiye dağıtılacak

    Hürriyet Haber
    31.12.2017 - 19:03 | Son Güncelleme:

    Milli Piyango çekilişi için büyük heyecan devam ediyor. Yılbaşı gecelerine damga vuran Milli Piyango'nun bugünkü çekilişinde yaklaşık 350 milyon TL'lik ikramiye dağıtımı olacak. Nispeten küçük ikramiyelerin çekilişi şu an itibarıyla yapılıyor. İşte hurriyet.com.tr'den dakika dakika canlı yayınlanacak olan Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişi ve numara ile bilet sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler.

    2018 Yılbaşı çekilişi, 31 Aralık Pazar akşamı (bugün) Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştiriliyor. 1000, 2000 ve son 5 rakamına göre gibi küçük ikramiyelerin çekilişi gün boyunca sürecek. Asıl merak edilen 61 milyon liralık büyük ikramiyenin çekilişi ise 23.30 ile 23.45 arasında gerçekleşecek. Çekiliş başladı. 

    Diğer ikramiye çekilişlerinin saatlerini şöyle olması bekleniyor. 

    10 milyon liralık ikramiye 23.25,
    5 milyon liralık ikramiye 23.20,
    2 milyon liralık ikramiye 23.15,
    1 milyon liralık ikramiye 23.10,
    500 bin liralık ikramiye 23.05,
    Amorti çekilişi 23.00.

    BÜYÜK İKRAMİYE

    Büyük ikramiye 61 milyon lira... Büyük ikramiye için çekiliş gece yarısına yakın saatlerde olacak.

    AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi vatandaşın yanı sıra Hazine, diğer kamu kuruluşları ve bayilere önemli gelir sağlayacak.

    Söz konusu biletlerin tümünün satılması halinde vatandaşa 349 milyon 243 bin liralık ikramiye dağıtılacak. Bunun 61 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişin diğer büyük ikramiyeleri de 1'er adet 10 milyon, 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon ve 500 bin lira olacak. Bayiler, tüm biletlerin satılması durumunda İdareden 69 milyon lira komisyon alacak. İdare adına ikramiye ödemesi karşılığında da bayilere yaklaşık 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek.

    Başbayi aracılık komisyonları yaklaşık 1 milyon 800 bin lira tutacak. Bu durumda yılbaşı biletleri bayilere ve başbayilere yaklaşık 76 milyon lira gelir sağlamış olacak. Hazinenin kasasına ise 149 milyon lira girecek.

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    Etiketler: milli piyango çekilişi , canlı yayın , milli piyango 2018
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