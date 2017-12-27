Milli Piyango biletine isim soy isim imza yazılmalı mı, ikramiye çıkarsa nasıl alınır? İşte merak edilenler

Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?

Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir.

Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.

Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.

18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı?

Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.

Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler.

Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

İkramiye kazanılması sonrası tüm şans oyun biletlerinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

Milli Piyango oyununda bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir.

Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir.

İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.

İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.