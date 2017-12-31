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    Milli Piyango bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? Ortak biletler için uyarı

    Hürriyet Haber
    31.12.2017 - 15:18 | Son Güncelleme:

    Milli Piyango bilet sorgulama ekranı, 31 Aralık akşamı gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından vatandaşlar tarafından ilgi görecek. Satın almış oldukları biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığını bilet sorgulama ekranı ile öğrenecek olan bilet sahipleri, geri sayımı sürdürüyor. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama ekranına nereden ulaşılacak? İşte, Milli Piyango bilet sorgulama işlemi hakkında merak edilen tüm detaylar

    Milli Piyango 2018 bilet sorgulama işlemi vatandaşların gün içerisinde en çok merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Bilet sahiplerinin gün içerisinde araştırdığı bilet sorgulama işlemi, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştireceği çekilişin ardından erişime açılacak. Peki, bilet sorgulama ekranına nereden ulaşılabilecek? İşte, Milli Piyango 2018 bilet sorgulama işlemi hakkında detaylı bilgiler

    MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

    Yılbaşı özel çekilişine 23.00 itibariyle başlayacak olan Milli Piyango İdaresi, çekiliş sonuçlarını anbean liste halinde yayınlayacak. Çekiliş sonuçlarının tamamı yayınlandıktan sonra ise sorgulama ekranı erişime açılacak. Tüm bu gelişmelerin hepsi Hurriyet.com.tr'den dakika dakika canlı olarak takip edilebilecek.

    ORTAK BİLETLERİNİZİ ÇEKİLİŞ ÖNCESİNDE İMZALAYIN

    Ortak alınan biletlerle ilgili uyarıda bulunan Milli Piyango İdaresi, anlaşmazlık çıkma olasılığına karşı biletlerin arkasının ortaklar tarafından imzalanması gerektiğini duyurdu. İşte, idarenin o duyurusu;

    Buna ilişkin, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere "Bilet ortaklığı, Piyango bileti üzerindeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder."

    Etiketler: milli piyango sonuçları
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