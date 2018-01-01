Milli Piyango sonuçları 2018 bilet sorgulama ekranı... 61 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar açıklandı

Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9794035 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul’da satıldı. MİLLİ Piyango’nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 9 - 7 - 9 - 4 - 0 - 3 - 5 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 4 ve 6 oldu. ÿMilli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu.

Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0798081" numaralı bilete isabet etti. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye ise "2551923" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "9201621", 1 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "8757022" oldu.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA SAYFASI

Yılbaşı akşamı biletlerini kontrol edemeyen yada amorti veya küçük ikramiye çıkan vatandaşlar sabah ilk işleri biletleriyle birlikte bilet satıcılarının yanına gelmek oldu.

Yılbaşı gecesi Milli Piyango biletlerinin ikramiye çıkan numaralarının açıklanmasının ardından sabah vatandaşlar bilet satışı yapan seyyar biletçilere biletlerini kontrol ettirdi. Bazı vatandaşlar biletine çıkan amorti veya küçük ikramiyeleri almak için, bazıları ise biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için geldi.

Amorti ve 500 TL’ye kadar çıkan ikramiyeleri ödeyen seyyar bilet satıcıları daha yüksek meblağda olan biletlerin paralarının Milli Piyango İdaresinden alınması gerektiğini dile getirdiler.

YOKSA SANA MI ÇIKTI?

Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı büyük ikramiyesi isabet eden şehirlerden biri olan Antalya’da büyük heyecan yaşanıyor. Son yılların Milli Piyango İdaresi’ndeki birçok oyunda büyük ikramiye kazanan, geçen yıl da yılbaşı biletinde yine büyük ikramiye isabet eden Antalya’da günün sorusu ’Yoksa sana mı çıktı?’ oldu.

Kentte diğer merak edilen konu ise şanslı bileti hangi bayinin sattığı oldu. Seyyar Milli Piyango bayileri, diğer ikramiyelerin parasını vermek ve yine bilet satışı için sokaklarda yerini aldı. Bayiler, birbirlerini telefonla arayarak büyük ikramiye çıkan bileti satıp satmadıklarını soruyor.

’ANTALYA’YA YATIRIM YAPSIN’

Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi’nde bilet satan Erol İsse, henüz kimin bileti sattığını bilmediklerini söyledi. Şu an bilet satışı ve çıkan küçük ikramiyelerin parasını verdiklerini belirten İsse, "Büyük ikramiye kazanan kişinin parayı iyi yerde kullanmasını isterim. Antalya’ya da yatırım yapsın" dedi.

’GELSİN FOTOĞRAF ÇEKTİRELİM’

Milli Piyango bayisi Kadir İşlek, büyük ikramiyenin Antalya’ya çıkmasına şükrettiğini kaydetti. Yılbaşı öncesi bilet satışının yoğun ilgi gördüğünü belirten İşlek, "Dün biletlerimiz erken bitmişti. Antalya’ya 15 milyon geldi. Kime çıktığı hiç belli değil. Yarın büyük ihtimalle kimin bileti sattığı açıklanır. Müşteriler sürekli ’Siz mi sattınız’ diye soruyor. Eğer biz sattıysak kazanan kişi gelsin bir fotoğraf çektirelim, başka bir şey istemiyoruz. Umarım parasıyla Türkiye’ye iyi bir katkı yapar" diye konuştu.

İKRAMİYELERDE İSTANBUL ZİRVEDE

Büyük ikramiye çekilişinin gerçekleştirilmesinin ardından en çok bilet satılan iller sıralamasında başı çeken İstanbul, yine kazandıran il oldu. İşte, İstanbul'a isabet eden ikramiye tutarları;

61 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi dolayısıyla tutar dörde bölündü. İkramiye kazanan illerden birisi İstanbul olarak açıklandı

10 milyon liralık ikramiyenin kazananı çeyrek bilet olması dolayısıyla 4 kişi olarak ilan edildi. İkramiyelerden ikisi İstanbul'a isabet etti. 5 milyon TL'lik ikramiyede ise 4 kazanan olduğu duyuruldu. Bu kazananların arasında üçünün İstanbul olduğu öğrenildi.

2 milyon liralık ikramiyenin isabet ettiği 9201621 numaralı yarım bilete sahip olan 2 kişiden birisinin İstanbul'da olduğu bildirildi.

1 milyon TL'nin kazandırdığı numara 8757022 olarak duyurulurken, çeyrek bilete ait olduğu öğrenilen numaralardan ikisinin İstanbul'a isabet ettiği duyuruldu.

500 bin liralık ikramiyede çeyrek bilete isabet eden tutarın dörde bölündüğü, üçünün ise İstanbul'a isabet ettiği açıklandı.

MİLLİ PİYANGO TAM SIRALI LİSTE

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞIYOR

2018 Milli Piyango sonuçları sosyal medyaya da konu oldu. Çekiliş heyecanı hüsranla sonuçlanan sosyal medya kullanıcıları hislerini esprili bir şekilde dile getiriyor.

SezerDy‏ @sezer_dz

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Milli piyango çıkanın kesin akrabası çoğalmıştır

Aybike 🌺 🌌 🍩‏ @hurdygurdylol

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zenginler niye milli piyango bileti alıyorsunuz acaba?

Gürkan Çil‏ @cil_gurkan

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Milli Piyango büyük ikramiye kime çıktıysa yazsın birşey diyeceğim ona.

Serpil Kasap‏ @Serpilksp

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İki yıldır milli piyango bana göz kırpıryor seneye düzgün bir şey verde bitsin bu naz.

Deniz Öz‏ @Denissozz

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2018 de milli piyango bana vurdu diye kandırıldım

⊕ğuzhan‏ @ozzycore

Fakirlikten, milli piyango gibi düdüklemelere ümit bağlayıp, Bir şey çıkmadığını da öğrenince.. kimseyle konuşasım gelmedi bugün.



Karakız‏ @yksek_z

Amorti bile yok yine fakirim yine fakirim #millipiyango



Jilet‏ @Resultekelii

Milli piyango nasıl bize çıkmadı ya halbuki bütün numaralar bizdeydi



Emel Dokel‏ @DokelEmel

#millipiyango Bir kısmının Samsun'a çıktığını duyduğumdan beri bilet almadığım için acabalardayım zaten kesin bana çıkardı



Hüseyin @husainboltt

180 liralık milli piyango bileti aldım 125 lira kazandım, hem zarara girdim hem de helal parayı harama çevirdim. Hoşeldin 2018



NightBlue‏ @ersNAyyldz

Milli Piyango Memleketime vurmuş temizinden 2 milyon umarım ihtiyacı olan birilerine isabet etmiştir.



Sinan Efendi‏ @RindSinan

Milli piyango tam listesine bakar gibi inceledim listeyi, amorti bile çıkmayan bilet gibi, ismim yine listede yok.



G.B 🐬 🌹 🐬‏ @kordelya_35_5

#MilliPiyango'dan,çeyrek aldık,amorti çıktı. Kisa günün kârı.Ve büyük ikramiyeyi kazanan vatandaşa burada n seslenmek istiyorum; Hey!!,her kimsen,yardıma ihtiyacı olanlara dagit,valla bak için daha huzurla dolar.



Taner İlkyaz‏ @tanerilkyaz

Milli piyango sorgulama ekranına büyük ikramiyenin rakamlarını yazıp ekranda büyük ikramiyeyi görmek özel zevklerimdendir