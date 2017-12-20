Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango 2018 özel çekilişinde 61 milyon TL kazanan numaralar yılbaşı gecesi belli olacak. 61 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye de verilecek. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılıyor.

Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak.

Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amortiyle yetinecek. 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 61 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 269 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 349 milyon 243 bin lirayı bulacak.

Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 305 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 32 katı uzunluğuna erişiyor.

61 milyon liraya denk gelen en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotlar uç uca eklendiğindeyse, bin 586 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu uzunluk yaklaşık Ankara ile Atina arasındaki mesafeye karşılık geliyor.

5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 10 bin 150 metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da 1,5 futbol sahasının ya da 24 basketbol sahasının zeminini kaplayabiliyor.

Toplam kaç bilet dağıtalacak?

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Çekilişte bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira, 700 bin adet 120 lira dağıtılacak.

Sahte biletlere dikkat!

Yılbaşına sayılı günler kala, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyeyi kazanma hayali vatandaşların umudu oldu. Önümüzdeki günlerde satışı yapılacak yılbaşı biletleri için Milli Piyango bayileri önem arz eden uyarılarda bulundu.

Yılbaşının vazgeçilmezleri arasında bulunan ‘büyük ikramiye’ çekilişleri insanların umudu olmaya devam ediyor. Her geçen yıl, dağıtılan para arttıkça vatandaşların bilet talebinin yoğunlaştığı yılbaşı ikramiyesi Milli Piyango İdaresi’nin yaptığı açıklama ile bu yıl 60 milyon Türk Lirası olacak. 30 Kasım tarihi itibari ile Milli Piyango bayilerinin eline ulaşacak olan yılbaşı biletlerine, vatandaşlar daha şimdiden vatandaşlar yoğun talep gösteriyor.

Yılbaşı biletlerine vatandaşlardan büyük ilgi

Büyük ikramiyenin 61 milyon lira olarak belirlendiği Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekiliş biletlerine vatandaşlardan büyük ilgi. Tam bilet 60 liradan, yarım bilet 30 liradan, çeyrek bilet ise 15 liradan satışa çıktı. Vatandaşların şuana kadar çeyrek biletlere daha çok ilgi gösterdiği belirtiliyor.