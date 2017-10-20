Milli para devrimi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü ülkeleri arasındaki ticarette artık milli para birimlerimizi kullanmanın yolu açılabildiği takdirde, D-8 tarihinde bir devrime imza atmış olacaklarını vurgulayarak “Kur baskısı altında ekonomimizi eritmeye gerek yok. Dolar baskısı altında eritmeye gerek yok. Euro baskısı altında eritmeye gerek yok. Biz yerli, milli paralarla bu ticaretimizi yaptığımız takdirde inanıyorum ki buradan ülkelerimiz ciddi manada da kazanacaktır” dedi.

Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi’nin açılışındaki konuşmasında Türkiye'nin dönem başkanlığı sırasında bir takas odası kurulması için merkez bankalarının bir araya getirilmesi gerektiğini belirterek, "D-8 ülkeleri olarak toplantılara katılım düzeylerini artırmalı, çalışmaları, özel sektör kuruluşlarını da bu çalışmalara dahil etmeliyiz. Cumhurbaşkanları olarak D-8 Liderler Zirvesi'nin önemi iyi kavranmalı. Hepimiz D-8'e sahip çıkmalı, daha etkin, daha verimli, daha güçlü olması için azami gayret göstermeliyiz" dedi. Ticaretten tarım ve sanayiye, turizmden enerji ve ulaştırmaya kadar birçok alanda sektörel bazda iş birliklerinin olduğunu ifade eden Erdoğan, ancak potansiyeli tam anlamıyla harekete geçirme noktasında sıkıntılar yaşandığını, ticaretin kolaylaştırılması bağlamında, vize kolaylığı, gümrük ve tercihli ticaret anlaşmalarının imzalanıp yürürlüğe girmesine büyük önem verdiklerini anlattı.

Erdoğan, bu anlaşmaların tüm üye devletler tarafından onaylanması ve uygulanması halinde şu an 100 milyar dolar civarında seyreden D-8 içi ticaret hacminin 500 milyar doların üzerine çıkacağına inandığını vurgulayarak, "Toplam ekonomik büyüklüğümüzün 3 trilyon 770 milyar dolar, nüfusumuzun 1.1 milyar olduğunu düşündüğümüzde bu seviyelerin bile bizim için yeterli olmadığı ortadadır" diye konuştu.

İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİ VAR

Savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda ortak üretim projelerine girilebileceğini dile getiren Erdoğan, iyi tarım uygulamalarından temiz enerjiye, ulaştırmadan çevreye, eğitime kadar birçok alanda geniş bir iş birliği potansiyelinin olduğunu kaydetti. Erdoğan, bunun için eksiklerin görünmesi, günün ihtiyaçlarına göre yenilenilmesi ve karar alma süreçlerini hızlandıracak adımlar atılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Her şeyin değiştiği bir dünyada D-8'in aynı kalması hatta yerinde sayması asla kabul edilemez. Teşkilatımızı yeni üyelerle, yeni ortaklarla tahkim etmemiz gerektiğine inanıyorum. Genişlemeden korkmanın hiçbir anlamı yok, burada rahat olmalıyız. Karar alma mekanizmalarımızda oy birliği yerine nitelikli çoğunluk gibi imkanlardan istifade edebilmeliyiz. Zira oy birliğiyle çalışma mekanizması çoğu zaman tıkanacaktır. Eğer burada nitelikli çoğunluk getirirsek inanıyorum ki karar alma süreci hızlanacaktır. Mevcut sistem tıkanıklıklara, zaman ve enerji israfına sebep oluyor. Eğer proje destek fonunu bir an önce hayata geçirebilirsek D-8'i daha etkin, verimli ve proje odaklı bir örgüt haline getirebiliriz. Ülkelerimiz arasındaki ticarette artık milli para birimlerimizi kullanmanın yolunu açabildiğimiz takdirde, D-8 tarihinde bir devrime imza atmış olacağız. Kur baskısı altında ekonomimizi eritmeye gerek yok. Dolar baskısı altında eritmeye gerek yok. Euro baskısı altında eritmeye gerek yok. Biz yerli, milli paralarla bu ticaretimizi yaptığımız takdirde inanıyorum ki buradan ülkelerimiz ciddi manada da kazanacaktır.”