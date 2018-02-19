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    Haberler >Gündem>'Milli mutabakat' ittifakının oy oranını açıkladı

    'Milli mutabakat' ittifakının oy oranını açıkladı

    AA
    19.02.2018 - 06:11 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Milli mutabakatın bugün Türkiye'deki oyu yüzde 65'tir. Dolayısıyla bugün, milletimizin birliğine kast edenlerle omuz omuza olanların seçimlerde hüsrana uğrayacağını görmüş bulunmaktayız." dedi.

    Partisinin Sultangazi İlçe Başkanlığınca Ahmet Yesevi Kültür Merkezinde düzenlenen üye katılım programında konuşan Adan, MHP'nin AK Parti ile kurduğu milli mutabakatın bir menfaat ilişkisi olmadığını vurgulayaral, "Genel başkanımıza 'Bakanlık mı istiyorsunuz?' diye sorduklarında, 'Bu iğrenç bir iftiradır' dedi. 'MHP, menfaat saikiyle bu mutabakatı düşünüyor' diyen siyaset esnaflarına bütün yetkili kurumlarımız en asil cevabı verdi. Biz, Türkiye için bir beraberlik kurduk." ifadelerini kullandı. Adan, sözlerini, "Mili mutabakatın bugün Türkiye'deki oyu yüzde 65'tir. Dolayısıyla bugün, milletimizin birliğine kast edenlerle omuz omuza olanların seçimlerde hüsrana uğrayacağını görmüş bulunmaktayız." diye tamamladı.

    Etiketler: Bahçeli , Erdoğan , oy oranı , AK Parti , MHP , Celal Adan , son dakika
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