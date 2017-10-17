Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Milli güreşçiyi silahla vuranlar yakalandı!

    Milli güreşçiyi silahla vuranlar yakalandı!

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    17.10.2017 - 14:08 | Son Güncelleme:

    2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem (31) ve akrabası Erkan İldem’i silahla  yaralayan 4 kişi yakalandı.

     Rio Olimpiyat Oyunları’nda grekoromen stil 98 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem geçtiğimiz hafta Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı Kadınlar Çeşmesi İlkokulu Durağı önünde trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    İki kurşun isabet eden Cenk İldem, iki bacağından yaralandı. Yanındaki akrabası Erkan İldem ise hafif  yaralandı. Milli güreşçi, Bahçelievler’de özel bir hastanede tedavi edildi. 

    2007’den bu yana Şişli Meslek Lisesi’nde beden eğitimi öğretmenliği görevini de sürdüren Cenk İldem, “Aile yemeğinden dönüp eşimi alacaktım. Arabadan 5 kişi indi, dördünde silah vardı. 3-4 el ateş ettiler. Ancak filmlerde olur derdim başıma geldi. Biraz sıkıntılı kişilerdi. Güvenlik güçleri olayı soruşturuyor. Korkulacak bir şey yok. Durumum ciddi değil. 10 güne normale dönerim” demişti.

    Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından saldırıya karışan Ahmet T., Alpay G., Alpaslan B. ve Muhammet K.’yı gözaltına aldı.

    Ahmet T. ve Alpay G., emniyetteki sorgularının ardından serbest kalırken, hırsızlıktan kaydı olan Alpaslan B. ve Muhammet K., adliyeye sevk edildi.

    2 kişinin olayın yol verme tartışması nedeniyle yaşandığını, ateş açtıkları kişinin milli güreşçi olduğunu bilmediklerini söyledikleri iddia edildi.

    Milli güreşçiyi silahla vuranlar yakalandı

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: gözaltı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri