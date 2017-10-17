Milli güreşçiyi silahla vuranlar yakalandı!

Rio Olimpiyat Oyunları’nda grekoromen stil 98 kiloda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem geçtiğimiz hafta Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı Kadınlar Çeşmesi İlkokulu Durağı önünde trafikte yol verme yüzünden tartıştığı kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İki kurşun isabet eden Cenk İldem, iki bacağından yaralandı. Yanındaki akrabası Erkan İldem ise hafif yaralandı. Milli güreşçi, Bahçelievler’de özel bir hastanede tedavi edildi.

2007’den bu yana Şişli Meslek Lisesi’nde beden eğitimi öğretmenliği görevini de sürdüren Cenk İldem, “Aile yemeğinden dönüp eşimi alacaktım. Arabadan 5 kişi indi, dördünde silah vardı. 3-4 el ateş ettiler. Ancak filmlerde olur derdim başıma geldi. Biraz sıkıntılı kişilerdi. Güvenlik güçleri olayı soruşturuyor. Korkulacak bir şey yok. Durumum ciddi değil. 10 güne normale dönerim” demişti.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından saldırıya karışan Ahmet T., Alpay G., Alpaslan B. ve Muhammet K.’yı gözaltına aldı.

Ahmet T. ve Alpay G., emniyetteki sorgularının ardından serbest kalırken, hırsızlıktan kaydı olan Alpaslan B. ve Muhammet K., adliyeye sevk edildi.

2 kişinin olayın yol verme tartışması nedeniyle yaşandığını, ateş açtıkları kişinin milli güreşçi olduğunu bilmediklerini söyledikleri iddia edildi.

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