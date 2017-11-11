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    Milli Güreşçi'den açıklama: O hesap sahte

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 12:21 | Son Güncelleme:

    Dünya şampiyonu Yasemin Adar, Twitter'da kendisi adına açılan hesabın ve bu hesaptan atılan twitin gerçekliğinin olmadığını bildirdi.

    Milli güreşçi adına Twitter'da açılan hesaptan, "Adamın biri sarkıntılık yaptı bende yumruğu çaktım ağzına, hastanelik olmuş. Şikayetçi olmuş sorun değil. O yumruğu tüm kadınlar için attım." şeklinde twit atılması üzerine haberler yapıldı.

    Yasemin Adar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan haberlerin asılsız olduğunu söyledi. Söz konusu twitin atıldığı hesabın kendisine ait olmadığını belirten Yasemin, "Birçok kişi beni bu yüzden aradı. Ayrıca böyle de bir olay yaşamadım. Tabii ki kadına karşı şiddete ve hakarete karşıyız, yapılmaması gerekiyor ama bu hesap bana ait değil. Şikayetçi olacağım. İnsanlar sürekli arıyor, antrenmanımı bile bu yüzden aksattım." diye konuştu.

    Şampiyon güreşçi Yasemin Adar, Instagram hesabından, "Böyle bir Twitter hesabım yoktur. Yalan yanlış şeyler paylaşıp, insanları kandırıp, gündem yaratmak isteyen sahte hesaptır. Lütfen yalanlarına ortak olmayalım." şeklinde paylaşımda bulundu.

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 yenerek, Türkiye'nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonluğunu elde etmişti.

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