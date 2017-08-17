Milli gözlem uydusu "RASAT" 6 yaşında

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, Türkiye'nin ilk milli gözlem uydusu RASAT'ın yörüngesindeki 6. yılını başarıyla tamamladığını belirterek, "Tasarım ömrü 3 yıl olan RASAT, 6 yıl süresince yörüngesinde 32 bin 35 tur atarak, 12 milyon 724 bin 200 kilometrekarelik alanı taradı ve toplam 2 bin 80 şerit görüntüyü yer istasyonuna aktardı." dedi.



Ergin, AA muhabirine, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsünce (UZAY) Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk milli yer gözlem uydusu "RASAT"a ilişkin açıklamalarda bulundu.



RASAT'ın 17 Ağustos 2011'de Rusya'dan fırlatıldığını hatırlatan Ergin, tasarım ömrü 3 yıl olan uydunun yörüngesindeki 6. yılını başarıyla tamamladığını bildirdi.



Ergin, RASAT uydusunun 6 yıl süresince yörüngesinde 32 bin 35 tur attığını anlatarak, bu süre zarfında 12 milyon 724 bin 200 kilometrekarelik alanın tarandığını ve toplam 2 bin 80 şerit görüntünün yer istasyonuna aktarıldığını kaydetti.



"Dünyanın her yerinden görüntü alabiliyor"



RASAT'ın güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede, 700 kilometre irtifada bulunduğuna işaret eden Ergin, uydunun bulunduğu konum sayesinde dünyanın her yerinden görüntü alabildiğine dikkati çekti.



Ergin, RASAT uydusunun kamerası ve görüntü çözünürlüğüne değinerek, "7,5 metre siyah-beyaz ve 15 metre çok bantlı uzamsal (geometrik) çözünürlükte, süpürçek kameraya sahip olan RASAT uydusu, 30'a 30 kilometre büyüklüğünde, 960 kilometre uzunluğuna kadar şerit görüntü alıp aktarabiliyor. Yeniden ziyaret zamanı ortalama 4 gün olan RASAT, 3 eksende kontrol edilebiliyor." diye konuştu.



Uydu görüntülerinin, GEZGİN portalı (www.gezgin.gov.tr) aracılığıyla 2014 yılından bu yana paylaşıldığını dile getiren Ergin, "RASAT uydusundan indirilen ham görüntüler geometrik, radyometrik düzeltmeleri yapılarak GEZGİN portalına aktarılıyor ve e-devlet şifresiyle sisteme giren herkes görüntüleri ücretsiz indirebiliyor." ifadesini kullandı.