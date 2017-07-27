Milli Görüş’ten politikacılara NSU çağrısı

BEKİR Altaş yaptığı yazılı açıklamada “Federal Savcı Herbert Diemer’in, NSU davasındaki iddia mütalaası siyasilere, NSU’nun arka planının açıklığa kavuşturulması için gereken adımların atılması yönünde çok açık bir sinyaldir” dedi. Altaş, istihbarat servislerinin ve güvenlik birimlerinin iş birliği yapmayı reddettiği, dosyaları kararttığı, imha ettiği veya bunları gizli oldukları iddiasıyla sakladığı için NSU Araştırma Komisyonlarındaki birkaç siyasetçinin de eli kolu bağlı durumda olduğunu savundu. IGMG Genel Sekreteri, “NSU’nun eksiksiz bir şekilde aydınlatılması için siyasilerin sorumluluğu büyük” dedi.

‘AYDINLATILMASI ZORLAŞIYOR’

Bekir Altaş, NSU’nun arka planının aydınlatılmasının da hayli zorlaştığına dikkati çekerek “İçişleri Bakanları dosyaları gizli tuttuğu veya tanık ifadelerinin alınmasını engellediği, böylece devlet birimlerinde hata ile kasıt arasındaki geçişkenliğin üstünü örttüğü sürece NSU’nun aydınlatılması da mümkün değildir” iddiasında bulundu.

Asıl mevzunun devlet birimlerinin bu kompleksteki rolü ve NSU’nun muhtemelen çok daha geniş bir fail ve destekçi kitlesine sahip olduğunu vurgulayan Altaş, şunları kaydetti:

‘SON DERECE ENDİŞE VERİCİ’

“Bu bağlamda Federal Savcılığın, devlet birimlerinin NSU ile bağlantılarına ilişkin hiçbir işaretin bulunmadığını söylemesi, NSU’nun yalnızca üç failden oluştuğuna dair teorinin ayakta tutulma çabası kadar gülünçtür. Bu teori uzun zaman önce çökmüştür. Bu durumda aniden ölen NSU tanıkları veya devlet organındaki derin karanlık yapılar hakkında komplo teorilerinin üretilmesi hiç de şaşırtıcı değildir. Bu, insanların devlet kurumlarına duyduğu güven için bir zehir niteliğindedir. Sonuç olarak, savaş sonrası Alman tarihinin en büyük güvenlik skandalından şahsi ve kurumsal anlamda ve yasama düzeyinde neredeyse hiçbir sonuç çıkarılmaması son derece endişe vericidir.”