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    Milli Görüş’ten görme engelliye umre ziyareti

    AA
    17.10.2017 - 10:47 | Son Güncelleme:

    İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatı, ilk kez görme engelliler için umre seferi başlatacağını duyurdu.

    ALMANYA’nın Köln kentindeki IGMG Genel Merkezi’nde konuşan Hac Umre Birim Başkanı Tahir Köksoy, yoğun talep üzerine böyle bir karar aldıklarını, ‘Ümmü Mektum’ ismiyle bu organizasyonu gerçekleştirmek için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Köksoy, “Bir yıldır görme engelli kardeşlerimize teşkilatlarımızda Kuran-ı Kerim eğitimi veriliyor. Eğitim Başkanlığımız ile beraber koordineli bir şekilde inşallah bu kardeşlerimizi Avrupa’dan ‘Ümmü Mektum’ dediğimiz kafileyle aralık umresine götürmüş olacağız. Bu da bir ilk olacak“ dedi. Köksoy, hizmetlerine, Avrupa’nın yanı sıra Türkiye’den de talep olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    TÜRKİYE’DEN DE KATILIM OLACAK
    “Kendi ülkemizden de bazı kardeşlerimizi kafilemize dahil edeceğiz. Bu kafile müstakil bir kafile olacak. Eğitmenler de bu konuda eğitim verebilecek seviyede olan hocalarımızdan oluşacak. Aynı zamanda Suudi Arabistan’daki yetkili mercilerle de görüşerek oradaki görme engelli okullarında Kuran-ı Kerim dersi nasıl alınıyor, orayı da ziyaret ederek, oradaki kardeşlerimiz ile buluşmuş olacağız.”

    Etiketler: Milli Görüş
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