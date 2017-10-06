Milli Görüş’te 'haciz' krizinden sonra yeni tartışma...

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz, kira borcu nedeniyle mahkemelik oldukları Saadet Partisi’ni (SP), “Erbakan’ın temsilcisi ve yolunun takipçisi” olmamakla eleştirdi.

Başkanlığını Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın yaptığı Erbakan Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Üyesi ve kira borcu nedeniyle SP’yle ilgili haciz sürecini başlatan ETAŞ AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Altınöz, SP’yi bu olayda da Milli Görüş prensiplerine aykırı hareket etmekle suçladı.

MİLLİ GÖRÜŞÜ TEMSİL ETMİYOR



“Taraflar arasında devam eden hukuki süreç kiracımız tarafından siyasi bir malzeme haline getirilmiş ve Milli Görüş prensiplerine uygun davranmadıkları kamuoyu nezdinde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar, kira ilişkisinin söz konusu kiracı gibi siyasi malzeme haline getirilmemesi çekincelerimizden değil, Erbakan Hocamızın bizlere öğrettiği Milli Görüş terbiyesindendir” diyen Altınöz, Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:







“Erbakan Hocamızın vefatından sonra kim veya hangi kuruluş milli görüş prensiplerine eksiksiz olarak riayet ediyor ve sarılıyorsa Millî Görüşü o kişi ya da kuruluş temsil eder. Kim de Millî Görüş prensiplerinden uzaklaşırsa, Millî Görüşü temsil etme ehliyetini kaybetmiş olur.

Erbakan hocamızın vefat ettiği günden başlamak üzere; bugüne kadar binlerce samimi Millî Görüşçüyü görevden almak ve üyelikten silmek yoluyla dışlayan bir zihniyetin nasıl olurda bütün siyasi mücadelesi boyunca herkesi kucaklayan ve bir kişiyi bile kurduğu partilerinden uzaklaştırmayan Erbakan Hocamızın temsilcisi ve yolunun takipçisi olduğu iddia edilebilir.

Keza Erbakan Hocamızın vefat ettiği günden itibaren, başta Erbakan Hocamız olmak üzere çok sayıda Millî Görüşçü dava erleri hakkında gerçek dışı ve mesnetsiz, bizce iftira niteliğinde söz ve iddiaları Türkiye’nin dört bir yanında ki teşkilat toplantılarında tekrarlayanların Millî Görüş fikriyatını ve Erbakan Hocamızı temsil etmekten ne kadar uzak oldukları aşikâr olup tüm camiamız tarafından bilinmektedir.

Söz konusu kiracımız; yine Millî Görüş prensiplerine aykırı hareket etmiş ve yine bu son olayda da bu fikriyatı temsil etmekten uzak olduğunu kamuoyuna bir kez daha göstermiştir.”