Milli Görüş davası Köln’de başlıyor

KÖLN Asliye Ceza Mahkemesi’nde Milli Görüş’le ilgili hazırlanan iki ayrı iddianame kabul edilerek dava açıldı. İlk duruşma bugün yapılacak. İlk iddianamede Milli Görüş’ün eski Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü’nün de aralarında bulunduğu eski üç yönetici ile bir muhasip yargılanacak.

Söz konusu dört kişinin 2004-2008 yılları arasındaki Vergi Dairesi’ne namaz takvimi satışları, hac seyahati organizasyonları ve Kurban Bayramı’nda yapılan kurban bağışlarından elde edilen geliri bildirmedikleri ve böylelikle vergi kaçırdıkları iddia ediliyor.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASI

İkinci davada ise Milli Görüş’ün eski üç yöneticisi ile dönemin Muhasebe Genel Müdürü yargılanacak. Bu davada dört sanık 2005-2009 yılları arasında Milli Görüş’e yapılan 11 milyon eurodan fazla bağışta dolandırıcılıkla suçlanıyor. Söz konusu kişilerin Milli Görüş üyelerinden kurban için 100’er euro topladıkları ve toplanan bu paraların yüzde 30’unu başka amaçlar için kullandıkları iddia ediliyor. Savcılığın daha önce verdiği bilgiye göre 377 bin euroluk bağış söz konusu.

Milli Görüş’ün eski çalışan ve yöneticilerine yönelik dava için Köln Asliye Ceza Mahkemesi toplam 50 duruşma planladı. Duruşmaların 8 Mart 2018 tarihine kadar sürmesi bekleniyor.

ÜÇÜNCÜ İDDİANAME DE HAZIR

Köln Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği bilgiye göre Milli Görüş’le ilgili olarak hazırlanan bir iddianame daha var. Bu iddianamede diğer davalarda adı geçen üç sanığa aylarca imamların sigortalarını ödemedikleri suçlaması yöneltiliyor. Mahkemenin henüz bu iddianameyi kabul etmediği ve davanın henüz açılmadığı belirtildi.

Köln’de görülecek davanın önemli sanıklarından Oğuz Üçüncü, 2014 yılında 12 yıl boyunca yürüttüğü Milli Görüş’ün Genel Sekreterliği görevinden ayrılmıştı. Üçüncü kendisine yöneltilen suçlamaların Milli Görüş’e zarar vermesini istemediğini belirterek görevini bırakma kararı aldığını belirtmişti. Üçüncü’nün yerine halen AKP İstanbul milletvekili olarak görev yapan Mustafa Yeneroğlu geldi. Yeneroğlu’nun halefi ise 2015 yılında Bekir Altaş oldu. Organizasyonun Genel Başkanlığını ise Kemal Ergün yürütüyor.

2009’DA BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

2000’li yıllarda Alman istihbaratının yakın takibe aldığı Milli Görüş’e Köln Savcılığı’nın talimatıyla 2009 yılında Almanya çapında baskınlar düzenlenmişti. O dönem baskınlara Milli Görüş’e yapılan bağışlarda dolandırıcılık, imamların sigortalarının ödenmemesi, vergi kaçakçılığı şüphesi gibi gerekçeler gösterilmişti.

Milli Görüş Almanya genelinde 300’den fazla cami, kültür derneği ve 30 binden fazla üyeye sahip.