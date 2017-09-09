‘Milli eğitim tarikatların ve Diyanet’in oyuncağı oldu’

Karabıyık, TBMM’deki basın toplantısında, “En büyük kırılma 2004’te başladı. Ancak en önemli tahribat, 2016 taslak programında karşımıza çıktı. Programla, Atatürkçü düşünce sistemi eğitim sisteminden çıkarılarak laik eğitim anlayışı sonlandırılmak, eğitim sistemi çağdaş bilimsel normlardan uzaklaştırılmak ve AKP politikalarının okullarda anlatılması amaçlanmaktadır” dedi.

AİLELER YORULDU

Karabıyık, 15 yılda hiçbir öğrencinin başladığı sistemle ve müfredatla mezun olamadığını, ailelerin de öğrencilerin de okulların da yorulduğunu söyledi. Karabıyık, “MEB, yaptığı protokollerle İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı ve Birlik Vakfı’nın eğitim alanına girmesine neden oldu. Protokoller incelendiğinde vakıfların istedikleri gibi eğitim alanlarında faaliyet yapabileceği görülmektedir” dedi. Karabıyık sözlerini şu sorularla sürdürdü: “13 Ocak’ta askıya çıkardığınız müfredat 17 Temmuz’da kabul edilmiş olarak ilan edildi. Peki yandaş sendikalar dışında kime soruldu? 17 Temmuz’da yeni ders programları ilan edilmeden bir süre önce, yeni ders programına göre hazırlanan kitapların PDF dosyaları ile birlikte baskı ihaleleri nasıl gerçekleştirildi?”