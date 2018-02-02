Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak.. İşte başvuru şartı ve sınav tarihi

Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca 22 Mayıs 2016 ve 21 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.)

Yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 19 - 23 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 16 (on altı) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Yapılacak olan sınava ilişkin kılavuz www.meb.gov.tr - ikgm.meb.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Duyurulur.

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Sınav Duyuru Tarihi: 02 Şubat 2018

İnternet Başvuru Tarihleri: 19 ‐ 23 Şubat 2018

Sınava Girecek Adayların İlânı: 14 Mart 2018

Sözlü Sınav: 19 ‐ 23 Mart 2018