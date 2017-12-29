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    Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı... İşte sınav tarihleri

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 23:40 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınavın 2 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirileceğini bildirdi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının ise (5, 6, 7,8, 9, 10 ve 11. sınıflar) 3 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacağı kaydedildi.

    MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre 2018 yılı sınav takvimi şöyle:

    “Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı, 10 Şubat 2018 saat 14.00, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- II. Dönem Sınavı 17-18 Mart 2018, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018 saat 14.00, Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) 2 Haziran 2018 saat 10.00, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7,8, 9, 10 ve 11. sınıflar) 3 Haziran 2018 saat 10.00, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- III. Dönem Sınavı 07-08 Temmuz 2018, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 4 Ağustos 2018 saat 14.00, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 Ekim 2018 saat 14.00, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 08-09 Aralık 2018, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 Aralık 2018 saat 14.00.”

    Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı... İşte sınav tarihleri

    Etiketler: sınav tarihleri , 2018 yılı sınav tarihleri
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