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    Milli Eğitim Bakanı’ndan 10 Kasım mesajı

    AA
    10.11.2017 - 10:56 | Son Güncelleme:

    Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimize emanettir ve gençlerimiz sayesinde ilelebet payidar kalacaktır" ifadesini kullandı.

    Yılmaz, yayınladığı mesajda, ebediyete intikalinin 79'uncu yılında, Cumhuriyetin kurucusu ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andığını belirterek, şunları söyledi:

    "Türk milleti için olduğu kadar dünya milletleri için de büyük bir lider olan ve 1928’de Başöğretmenlik unvanını alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti, gençlerimize emanettir ve gençlerimiz sayesinde ilelebet payidar kalacaktır.

    Yeni neslin Cumhuriyetin fedakar öğretmenleri tarafından yetiştirileceğine inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmenlik vasfından ilham alan öğretmenlerimiz, mesleklerden en muteberini ifa etmektedir.

    Birlik ve beraberliğin önemini, kardeşlik bilincini ve evrensel değerleri evlatlarımıza öğreten öğretmenlerimizin gayretleri ile evlatlarımız;  fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetişecektir."

     

     

     

    Etiketler: İsmet Yılmaz , 10 Kasım , Milli Eğitim Bakanı , mesaj
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