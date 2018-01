Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: İmam hatiplerin doluluk oranı yüzde 86

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kanal 7’deki Başkent Kulisi programının canlı yayın konuğuydu. Yarıyıl tatiliyle ilgili öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yılmaz, “Teknoloji bağımlılığından uzak durun” dedi. Ödev verilmeyeceğini belirten Milli Eğitim Bakanı, öğrencilere bol bol kitap okumaları ve gezmeleri önerisinde bulundu. Eğitim gündemine ilişkin açıklamalar yapan Bakan Yılmaz, ikili eğitimi bitirmek için 40 bin dersliğin yapımına devam edildiğini, onun haricinde 18 bin dersliğe daha ihtiyaç olduğunu belirtti. Son dönemde tartışmalara neden olan imam hatiplerin doluluk oranlarıyla ilgili de konuşan Yılmaz, “Kalite düşük ve imam hatipler boş eleştirileri doğru değil. İmam hatiplerin doluluk oranı yüzde 86” dedi. Bakan Yılmaz’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TATİLDE BOL BOL KİTAP OKUSUNLAR VE GEZSİNLER

Ödev vermiyoruz. Eğitim dört duvar arasında değildir diyoruz. Başka insanlarla bir araya gelmeliler. Kütüphaneleri müzeleri gezmeliler. Vakitleri olursa mutlaka iç dünyasını zenginleştirecek kitap okumalarını istiyoruz. Tatilde bol bol kitap okusunlar ve gezsinler. İki husus dışında bir şey istemiyoruz. Öğretmenlerimi de öğrencileri bu doğrultuda yönlendirmesi talebinde bulunuyorum. Bu dönemdeki öğrencilerimiz için en büyük tehdit bağımlılıktır. Kişiyi asosyal yapan, çevresinden koparak farklı bir dünyada tek başına yaşıyormuş gibi yapan elektronik bağımlılık var. Evlatlarımızı bundan korumak için teşvik etmek, destek vermek lazım. Okullarda okuryazarlık dersimiz var. Medya okuryazarlığını, evlatlarımıza kazandırmak istiyoruz. Her duyduğuna inanmasın, araştırsın istiyoruz. Teknoloji bağımlılığından uzak durun. Teknoloji sizi kullanmasın, siz teknolojiyi kullanın. Evlatlarımızın elinden tutun. Dışarı çıkmasını istiyorsanız elinden tutun, beraber gidin. Birlikte okuyun diyoruz. İstiyoruz ki anne okusun çocuk dinlesin, çocuk okusun anne dinlesin. Baba da katılsın. Ailece okuma yapılsın. İşte o zaman çocuklarınızla hayatı birlikte paylaşmış oluyorsunuz. Evlatlarımızla birlikte vakit geçirmemiz lazım.

18 BİN DERSLİK AÇIĞIMIZ VAR

Eğitim reform yapılması gereken alanlardan birisidir. Herkes için kaliteli bir eğitim şart. Kaliteli bir eğitimi sağlamak lazım her öğrenciye. Nedir o, Sayın Başbakanımız dile getirdi. Öğretmenler gününde bir açıklama yaptı. 2023 hedefleri var. 20-30’a yakın yapılması gereken öncelikleri Başbakanlığa gönderdik. Üç husus öne çıkarıldı. Bir, ikili eğitimin bitmesi. Çocuklar çok erken kalkıyorlar, öğleden sonrakiler karanlığa kalıyor. Bazen blok dersler yapılıyor bu da dersin sağlıklı işlenmesi için engel. Başbakanımız bunu dile getirdiğinde 77 bin dersliğe ihtiyaç vardı. 20’ye yakın ilde ikili eğitim bitti. 58 bin dersliğe düştük. 40 bin dersliğin inşasına devam ediliyor. 18 bin derslik gibi bir açığımız var. Bu açığın 3’te biri İstanbul’da. Eğer İstanbul’u çözersek hepsini çözeriz. İstanbul’un sorunu şu, okul yapacak yer de yok. Gelecek yıl 40 ilin üzerine çıkacağız. 2019 sonunda tam güne geçilecek, hedefimiz bu. Bizim için maratonun en zorlu bölümü İstanbul. Tam güne geçince dersler 9’da başlayabilir.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ORANI YÜZDE 58

Eğitimde Avrupa’dan daha iyiyiz. Ancak bir noktada eksiğimiz var, okul öncesi eğitim. 1953 yılında 5’inci Eğitim Şurası yapılıyor. Okul öncesi yönetmeliği, materyal hazırlayalım diyorlar. Biz iktidara gelene kadar okul öncesi eğitim oranı yüzde 10’du. Geçen yıl net yüzde 58’e çıkardık. 6 kat arttırdık. Türkiye’nin en eksik olduğu alandı. Hedefimiz her öğrencinin bir yıl okul öncesi eğitim alması. Bilimsel araştırmalar bir yıl okul öncesi eğitim alanların almayanlara oranla daha başarılı olduğunu gösteriyor. OECD ülkeleri arasında okul öncesi eğitim alan ülkeler arasında Türkiye en düşük sırada. Şimdi Diyarbakır’da okul öncesi eğitim yüzde 95, Hakkari’de yüzde 90. Okul öncesi okullaşmanın en düşük olduğu yer İstanbul.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPACAĞIZ

Bu yıl 20 bin öğretmen ataması yapacağız. Öğretmene ihtiyacımız var. Ne kadar sayı artarsa biz o kadar memnun oluruz. Bunu dile de getiriyoruz. Ama Türkiye’nin doktora, polise, mühendise de ihtiyacı var. Bütçe imkanlarına nazaran MEB’e verilen imkan gerçekten pozitif ayrımcılık. Yüzde 18 civarında MEB’e bütçe ayrılıyor. Bizim dönemimizde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. 904 bin toplam öğretmen sayımız var. 20 bin rakamı da az değil. Allah nasip ederse bu 20 bin öğretmeni de ailemizle buluşturduğumuzda eğitimimiz çok daha iyiye gidecek. En az öğretmen Marmara bölgesinde var. Özellikle İstanbul’da.

ADRESE DAYALI, TÜRKİYE’NİN BİLDİĞİ BİR SİSTEM

Sınavı kaldırdık. Herkes kendi muhitindeki okula gidecek. Bu sistem tüm okulların yüzde 90’ını kapsayacak. Her öğrenciye 5 tercih hakkı vereceğiz. İlkokullara, ortaokullara kayıt adrese dayalı. Bunu liselere geçiş için de uyguluyoruz. Bu Türkiye’nin bildiği bir sistem. Aileler memnun. Türkiye bu sistemle başarı yakalamıştır. Çocuğunuzu evinizin yanındaki okula gönderemiyorsunuz. 20 km uzaktaki okula gönderiyorsunuz. Her kayıt bölgesinde 9 tane okul var. Nisan sonu mayıs başı gibi açıklayacağız. 8’inci sınıflarda okuyan 1 milyon 200 bin öğrenci var. 120 bini sınavla girecek. Amacımız şu yüzde 10’u da kaldırabilmek. Hedefimiz tüm okulları sınavsız hale getirmek. Tüm okulların seviyesini eşit hale getirirsek bunu yapabiliriz. Dezavantajlı kesimlere daha iyi öğretmenleri vererek olumsuz gözükeni olumlu hale getirebiliriz.

5 TERCİH HAKKI OLACAK

Örnek soruları açıkladık. 8’inci sınıf müfredatından soru gelecek. Açık uçlu soru kesinlikle olmayacak. Yeni bir tartışmaya neden olmamak adına sormayacağız. Üç yanlış bir doğruyu götürecek. Sınav 90 dakika, iki oturumda olacak. 2 Haziran’da sınavı yapacağız. Sonuçları haziran ayı içerisinde açıklanacak. Sonra tercihleri alacağız. Sınavla girenler için 5 tercih, adrese dayalı girmek için 5 tercih yapacaklar. Bir de pansiyonlu okullarımız var. Pansiyonlu okulda okumak isterlerse onlara da 5 tercih hakkı vereceğiz.

İMAM HATİP ELEŞTİRİLERİ DOĞRU DEĞİL

Kalite düşük ve imam hatipler boş eleştirileri doğru değil. İmam hatiplerin doluluk oranı yüzde 86. Bu da normal. Önümüzdeki dönem çok daha artacak. Yeni imam hatip liseleri açıldı. Bunların birinci sınıflarında öğrenciler var. Daha iki, üç, dördüncü sınıflarında öğrenciler yok. Boş diye bir tabir doğru değil. İmam hatip liselerinin okullar içindeki oranı yüzde 12. Bunların yükseköğretime geçiş oranı yüzde 18. Böyle bir kalite problemi, kontenjan azlığı yok.

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAŞMA ORANI ARTTI

İlkokulda kız çocuklarının okullaşma oranı 2002 yılında yüzde 88 iken, bugün yüzde 99’a çıktı. Ortaöğretimde yüzde 42 iken, bugün yüzde 82’ye çıktı. Yükseköğretimde kızların okullaşmada erkeklerden daha fazla. Önümüzdeki dönem inşallah bunu da artıracağız.