Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Amacımız Afrika ülkeleriyle eğitim ilişkimizi geliştirmek

27 Afrika ülkesinin eğitim bakanları İstanbul’da bir araya geldi. 19-21 Ekim arasında düzenlenen, ülke deneyimlerinin paylaşıldığı ‘Türkiye-Afrika Eğitim Bakanları Konferansı’nın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Afrika Açılımı bugün başarıya ulaşmıştır. Amacımız; Afrika ülkeleriyle eğitim alanındaki ilişkilerimizi geliştirmek, Afrika'daki FETÖ okullarının varlığıyla ilgili bilgilendirmek” dedi. 26 Afrika ülkesiyle imzalanmış, eğitim alanında 40 işbirliği anlaşması olduğunu hatırlatan Bakan Yılmaz, özetle şunları söyledi:

26 AFRİKA ÜLKESİYLE 40 ANLAŞMA

"Afrika ile geçmişten gelen ilişkilerimiz ve bağlarımız, ortak insani değerlerimiz, tarihi ve coğrafi yakınlığımız Türkiye’yi Afrika ülkelerinin sadece dostu değil aynı zamanda konusu yapmakta. Türkiye bir yönüyle Avrupa’da, bir yönüyle Asya’da ama bir yönüyle, en çok da gönlüyle Afrika’dadır. Afrika'nın başarısı insanlığın başarısıdır. 2002 yılında sadece 12 Büyükelçiliğimiz bulunan Afrika’da bugün 39 Büyükelçiliğimiz faaliyet gösteriyor. Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında mevcut kardeşçe ilişkilerin daha da geliştirilmesinde kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak daha önce yaptığımız gibi bundan sonra da Afrika Kıtası ülkelerinin hep yanında olacağız. 26 Afrika ülkesiyle imzalanmış, eğitim alanında 40 işbirliği anlaşmamız mevcut. Halen 20 ülke ile işbirliği anlaşması müzakere çalışmalarımız devam ediyor. 9 ülke ile müzakere sürecini başlatabilmek amacıyla anlaşma taslakları hazırlandı ve Dış İşleri Bakanlığına gönderildi. Toplamda işbirliği içinde olduğumuz 34 Afrika ülkesi bulunuyor.

AFRİKA’DAKİ FETÖ BAĞLANTILI 32 OKUL DEVRALINDI



Türkiye Maarif Vakfı, yurtdışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla 30’u Afrika’da olmak üzere 60 ülkeyle resmî temas sağladı. Yapılan çalışmalar sonucunda 30 ülkeye direktör atandı. İlk yılda Afrika’da Somali, Gine, Nijer, Sudan ve Kongo Cumhuriyeti gibi 5 ülkede FETÖ/PDY iltisaklı toplam 32 okul devir alındı. Bu ülkelerde Türkiye Maarif Vakfı standartlarında eğitim-öğretim faaliyetleri devam ediyor. Bu ay içerisinde Mali ve Moritanya’da eğitim öğretim faaliyetleri; Burkina Faso, Çad, ve Senegal ülkeleriyle de protokol imzalandı. Yürütülen müzakereler sonucunda 100’ü Afrika’da olmak üzere yaklaşık 200 FETÖ/PDY iltisaklı okulun faaliyeti sınırlandırılmış, kapatılmış veya yerel devletlerin kontrolüne geçti."

YÖK BAŞKANI: ÖĞRENCİ, UZMAN DEĞİŞİMLERİ YAPIYORUZ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç ise, Rusya’dan sonra Avrupa’da 7 milyon 200 bin öğrenciyle en büyük yükseköğretim ülkesi olduğumuzu hatırlatarak, “Yeni YÖK olarak 3 yılda 22 ülkeyle yükseköğretimde işbirlikleri kurduk. Uluslararası öğrenci sayımız 120 bine ulaştı. Bu sayının 200 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Afrika ülkeleriyle işbrilikleriyle öğrenci, uzman ve hoca değişimi ve burslar gibi alanlara odaklanıyoruz. Mevlana Değişim Programı’yla 20 üniversitenin 25 projesini destekliyoruz” dedi.

“TÜRKİYE İŞBİRLİKLERİNİ GELİŞTİRİYOR”

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bilal Akgün ise, Afrika ülkeleri ile Türkiye’nin ilişkilerinin en iyi dönemini yaşadığını belirterek, “Türkiye Maarif Vakfı ülkemiz adına dünya ve kardeş ülkelere açılan bir fırsat penceresi. Bugün Afrika ile Türkiye ilişkileri tarihte hiç olmadığı kadar iyidir. Bu ilişinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Afrikanın gerçek potansiyeli eğitimle ortaya çıkar. Türkiye karşılıklı saygı temelinde işbirliklerini geliştiriyor” diye konuştu.