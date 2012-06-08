Milli EÄŸitim BakanÄ± Ã–mer DinÃ§er aÃ§Ä±kladÄ±: SeÃ§meli derslere ozan da girecek

SORUNUZU HURRÄ°YET.COM.TR'DEN SORUN, CEVABINI HÃœRRÄ°YET GAZETESÄ°'NDE OKUYUN
SORUNUZU HURRÄ°YET.COM.TR'DEN SORUN, CEVABINI HÃœRRÄ°YET GAZETESÄ°'NDE OKUYUN
Ä°lkokullarda seÃ§meli ders olmayacak. Ortaokul ve lisede seÃ§meli dersler iÃ§in geniÅŸ bir havuz oluÅŸturulacak. Ã–ÄŸretmenler Kurulu bu havuzdan dersleri seÃ§ecek. YabancÄ± okullarda okuyan Ã¶ÄŸrenciler de isterse Kuran-Ä± Kerim ve ArapÃ§a derslerini alabilecek. Sadece azÄ±nlÄ±k okullarÄ±nda bu dersler okutulmayacak.
MÄ°LLÄ° EÄŸitim BakanÄ± Ã–mer DinÃ§er, seÃ§meli derslerin Ã¶ÄŸretmenlerden Ã§ok, alanÄ±nda uzman sanatÃ§Ä±, sporcu veya mÃ¼zisyenler tarafÄ±ndan verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Â HÃœRRÄ°YET OKURLARI 4+4+4â€™Ãœ TARTIÅžIYOR DinÃ§er, bu konudaki HÃ¼rriyetâ€™in sorularÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle yanÄ±tladÄ±:
Suat ErsinekÂ yazdÄ±:
Ä°lkokul kayÄ±tlarÄ±nÄ±n direkt sistem Ã¼zerinden yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtiliyor. Ä°yi gÃ¼zel de Ã§alÄ±ÅŸan ana ve babalarÄ±n Ã§ocuklarÄ± nasÄ±l olacak.
Kamile GÃ¼lÃ¼mÂ yazdÄ±:
TÃ¼rkiye'de sadece 9 tane kalanÂ 5 yÄ±llÄ±k eÄŸitim yapan liseler ne olacak?
SÃ¼leyman AguÅŸ yazdÄ±:
Bu deÄŸiÅŸikliÄŸe hakim olan mantÄ±k kervan yolda dÃ¼zÃ¼lÃ¼rdÃ¼r.
SÄ°Z DE 4+4+4 Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° GÃ–RÃœÅžÃœNÃœZÃœ YAZIN
YAZILAN YORUMLARI OKUYUN
-SeÃ§meli derslerde tercih Ã¶ÄŸrenciye mi bÄ±rakÄ±lacak?
-Neler onlar?
- SeÃ§imlik dersleri Ã§ocuklar ilgi ve tercihine gÃ¶re seÃ§ecekler. Ortaokulda ise tek bir dersi deÄŸil de yine kabiliyetine gÃ¶re bu kez belki blok dersleri de seÃ§me ÅŸanslarÄ± olacak. Mesela Fen Bilgisi, Matematik, TÃ¼rkÃ§e, GÃ¼zel Sanatlar ya da Din EÄŸitimi ile ilgili blok dersleri seÃ§ebilecekler. O arada yine lise ya da ortaokulda hepsi zorunlu ortak Ã§ekirdek mÃ¼fredatÄ± alacak.Â
-Bu derslere hemen Ã¶ÄŸretmen bulunabilecek mi?
-MÃ¼zik dersi Ã¶ÄŸretmenimiz zaten var. Ama Ã§ocuk baÄŸlama Ã§almak, kanun veya keman Ã¶ÄŸrenmek isterse biz o zaman okulun bulunduÄŸu yerde yerel sanatÃ§Ä±lara, sanatkÃ¢rlara da bu konuda ulaÅŸabiliriz.
-Yerel sanatÃ§Ä±lardan mÄ± faydalanacaksÄ±nÄ±z?
-Zaten bizim Ã¼cretli Ã¶ÄŸretmen istihdam etme ÅŸartlarÄ±mÄ±z belli biliyorsunuz. Biz zaten Ã¼cretli Ã¶ÄŸretmen istihdam ediyoruz. Yani yerel bir sanatÃ§Ä± varsa ve bu da Ã¼cretli Ã¶ÄŸretmen olma ÅŸartlarÄ±na sahipse Ã¶ÄŸretmen oldu gitti.
HÃœRRÄ°YET OKURLARI 4+4+4â€™Ãœ TARTIÅžIYOR
DinÃ§er, bu konudaki HÃ¼rriyetâ€™in sorularÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle yanÄ±tladÄ±:
-Bu tarz seÃ§meli dersler notla mÄ± olacak yoksa notsuz mu?
-Notla olacak evet. 10 binden fazla futbol, basketbol, tenis, yÃ¼zme, atletizm antrenÃ¶rÃ¼ bulunuyor. BunlarÄ±n hepsini Ã§ocuklarÄ±n spor yapmalarÄ± iÃ§in deÄŸerlendirebiliriz. EÄŸitim sisteminde Ã§ocuÄŸun seÃ§mek zorunda olduÄŸu bir mÃ¼fredat olduÄŸu iÃ§in de biz not vermeyeceÄŸiz. Sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel etkinlikler, ders dÄ±ÅŸÄ±ndaki spor veya sanatla ilgi derslerde not olmayabilir ama seÃ§imlik derslerde zorunlu olacaÄŸÄ± iÃ§in onlarda not olacak.
-Yani baÄŸlama seÃ§iyorsa o ders notu olarak yansÄ±yacak mÄ±?
-MÃ¼zik dersi olarak onu almÄ±ÅŸsa onun notu olacak. Ama onun dÄ±ÅŸÄ±nda sanat etkinliÄŸi olarak alÄ±yorsa seÃ§imlik derslerde not olacak.
-Yani sporu seÃ§iyorsa, futbolu seÃ§iyorsa bunda not olacak?
-Evet ders olarak seÃ§miÅŸse not olacak. Ama etkinlik olarak seÃ§miÅŸse onun eÄŸitime saÄŸlayacaÄŸÄ± notlarÄ±na veya performasyon saÄŸlayacaÄŸÄ± katkÄ±larÄ± olacak, ama not verilmeyecek.
-Ä°kinci dÃ¶rt yÄ±lda hangi dersler seÃ§meli olacak?
-SeÃ§meli dersler ile ilgili Talim ve Terbiye Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir.
-SeÃ§meli dersler hangileri olabilecek? Hangi paketler var?
-SeÃ§meli dersleri ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sÄ±nÄ±flar ile ortaÃ¶ÄŸretim 9, 10, 11 ve 12. sÄ±nÄ±flardaki Ã¶ÄŸrenciler okuyacaklardÄ±r. SeÃ§meli dersler yaklaÅŸÄ±k 20â€™ye yakÄ±n farklÄ± konular ve alanlarÄ± destekleyecek ÅŸekilde hazÄ±rlanmaktadÄ±r. Bu alanlar spor, sanat, din eÄŸitimi, fen, sosyal gibi alanlarda 20â€™ye yakÄ±n farklÄ± ders olacaktÄ±r.
-Bu seÃ§meli dersler iÃ§inde yasada yer alan Kuran-Ä± Kerim ve peygamberimizin hayatÄ±nÄ± almak zorunlu mu? Bunun iÃ§in yeterli Ã¶ÄŸretmeniniz var mÄ±?
-Kuran-Ä± Kerim ve peygamberimizin hayatÄ± seÃ§meli ders olduÄŸundan isteyen Ã¶ÄŸrencilerin alacaÄŸÄ± derstir.
-6, 7, 8. sÄ±nÄ±flarÄ±n ortak seÃ§imli dersleri varsa farklÄ± sÄ±nÄ±flardan Ã¶ÄŸrenciler aynÄ± dersi seÃ§ebilecek mi?
-SeÃ§imlik dersler aynÄ± sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerinden oluÅŸacak sÄ±nÄ±flarda iÅŸlenecek.
-OkullarÄ±n idari ve Ã¶ÄŸretim kadrosuna hizmet iÃ§i eÄŸitim verilecek mi?
-Ä°l, ilÃ§e ve okul yÃ¶netimine 28 MayÄ±s-8 Haziran arasÄ± mesleki geliÅŸim ve yeni uygulamalar ile ilgili eÄŸitimler veriliyor. 11-30 Haziran 2012 ile 3-16 EylÃ¼l 2012 tarihleri arasÄ±nda ise sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenlerine eÄŸitim verilecek.
-BÃ¼tÃ¼n liseler Anadolu Lisesine mi dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecek?
-BÃ¼tÃ¼n genel liselerin Anadolu lisesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi programÄ± 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana devam ediyor ve gelecek yÄ±l da devam edecek.
-Kurâ€™an-Ä± Kerim derslerinde kÄ±yafetler nasÄ±l olacak?
-Sadece ders sÄ±rasÄ±nda olmak Ã¼zere imam hatip okullarÄ±nda kÄ±z Ã¶ÄŸrenciler isterlerse baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bu dersi okuyabilir. Ä°mam hatip okullarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki okullarda da yine aynÄ± ÅŸekilde o derse mahsus olmak Ã¼zere baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ ders yapÄ±labilir.
-Bu yÄ±l SBSâ€™de bir yeri kazanamayan Ã¶ÄŸrenciler ne yapacak?
-2011-2012 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda 8.sÄ±nÄ±fta olup Seviye Belirleme SÄ±navÄ± (SBS) sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re yerleÅŸtirilecek ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalan Ã¶ÄŸrenciler kendi tercihlerine gÃ¶re genel ya da meslek liselerine kayÄ±t yaptÄ±racaklar.
-Åžu anda 4â€™Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenleri seneye 5â€™inci sÄ±nÄ±flarÄ± mÄ± okutacak? Yoksa norm fazlasÄ± olarak mÃ¼dÃ¼rÃ¼n tarafÄ±ndan mÄ± belirlenecek?
-HayÄ±r okutmayacaklar. Bu Ã¶ÄŸretmenler 1. sÄ±nÄ±fÄ± okutmaya baÅŸlayacaklar.
-Ã‡ocuÄŸum ilkÃ¶ÄŸretim 5â€™inci sÄ±nÄ±fa gidiyor. Yeni sisteme gÃ¶re mi Ã¶ÄŸrenimine devam edecek? Daha doÄŸrusu 5. sÄ±nÄ±flarda bir deÄŸiÅŸiklik olacak mÄ±?
-HayÄ±r olmayacak. Ancak 2012 EylÃ¼l ayÄ±nda 5â€™inci sÄ±nÄ±fa baÅŸlayacaksa bazÄ± konularda deÄŸiÅŸiklik sÃ¶z konusu olacak.
-SeÃ§meli dersler arasÄ±nda mesleki ve teknik eÄŸitime yÃ¶nelik dersler de bulunuyor mu? Bu dersleri teknik Ã¶ÄŸretmenler mi verecek?
-Ortaokullarda Ã§ok sayÄ±da seÃ§meli dersler olacak, ancak doÄŸrudan bir meleÄŸe yÃ¶nelik seÃ§meli dersler olmayacak.
-Hangi ilkÃ¶ÄŸretim okulunun hangi 4 te kalacaÄŸÄ± neye gÃ¶re belirlenecek? Bu ayrÄ±m ne zaman uygulanacak?
-8 Haziranâ€™a kadar Valiliklerce belirlenecek. SonrasÄ±nda isteyen herkes okulunu Ã¶ÄŸrenecek.
-Devlet mecburi eÄŸitimi 12 yÄ±la Ã§Ä±kardÄ±. Peki Ã§ocuklarÄ±n yol, giyim ve beslenme ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± da karÅŸÄ±layacak mÄ±? Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ± ortaokuldan sonra iÅŸe veriyorduk aileye katkÄ±da bulunuyordu. Bu katkÄ±yÄ± devlet karÅŸÄ±layacak mÄ±?
-Sadece taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±na giren lise Ã¶ÄŸrencilerinin taÅŸÄ±nmasÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacaktÄ±r.
-KÄ±zÄ±m 39 aylÄ±k anaokulunaÂ ne zaman baÅŸlamasÄ± gerekiyor?
-Okul Ã¶ncesi eÄŸitimi 37-66 aylar arasÄ±nÄ± kapsamaktadÄ±r.
-AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Lisesiâ€™nin durumu ne olacak?
-Yeni sistemde ancak ikinci kademe okullardan (ortaokullardan) sonra aÃ§Ä±k lise uygulamasÄ± mÃ¼mkÃ¼n.
-Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±ndan (2012-2013) itibaren lisede sÄ±nÄ±fta kalma kalkÄ±yor mu ?
-BÃ¶yle bir karar ve uygulama sÃ¶z konusu deÄŸildir.
-Turizm meslek, saÄŸlÄ±k meslek, ticaret meslek gibi liselerin orta kÄ±smÄ± neden aÃ§Ä±lmÄ±yor? Ben Ã§ocuÄŸumu bu okullara gÃ¶ndermek istiyorum!
-Ortaokullarda mesleki ve teknik eÄŸitimin yerine akademik eÄŸitim verilecektir.
-YabancÄ± okullar, Ã¶rneÄŸin FransÄ±z Lisesinin eÄŸitimini iÃ§eren seÃ§meli dersleri almak isterse nasÄ±l yapÄ±lacak? Kuran-Ä± Kerim ve ArapÃ§a derslerini isterlerse bu okullar alabilecek mi?
-YabancÄ± okullar TÃ¼rk mevzuatÄ±na tabidir. Dengi resmi okullarÄ±mÄ±z iÃ§in konulmuÅŸ programlar bunlar iÃ§in de geÃ§erli.
-AzÄ±nlÄ±k okullarÄ±nda Kurâ€™an-Ä± Kerim ve Hz.Peygamberin HayatÄ± dersi olacak mÄ±? FarklÄ± dinlere mensup Ã¶ÄŸrenciler kendi dinlerini mi okullarda Ã¶ÄŸrenecekler?
-AzÄ±nlÄ±k okullarÄ±nda okuyan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in Kurâ€™an-Ä± Kerim ve Hz.Peygamberimizin HayatÄ± ders olarak okutulmayacak.
-KÄ±zÄ±m lisede sÃ¶zel bÃ¶lÃ¼mde okuduÄŸu halde zorunlu seÃ§meli Geometri okumuÅŸtu. OÄŸlum 6. sÄ±nÄ±fa baÅŸlayacak. Zorunlu seÃ§meli Kurâ€™an okumak zorunda bÄ±rakÄ±lmayacak umarÄ±m.
-HayÄ±r. Ortaokullarda ve liselerde aralarÄ±nda Kurâ€™an-Ä± Kerim dersi de olmak Ã¼zere 20 civarÄ±nda seÃ§meli ders olacak ve Ã¶ÄŸrencilerimiz bunlar arasÄ±ndan derslerini seÃ§eceklerdir.
-TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretmeniyim..5. sÄ±nÄ±flarÄ±n artÄ±k ortaokul kapsamÄ±nda deÄŸerlendirileceÄŸi sÃ¶yleniyor, doÄŸru mu?
-5â€™inci sÄ±nÄ±flar artÄ±k ortaokul birinci sÄ±nÄ±f olarak devam edecek. Ortaokullarda tÃ¼m derslere branÅŸ Ã¶ÄŸretmenleri girecek.
-5 Åžubat 2009 doÄŸum tarihliler anaokuluna ve ilkokula hangi tarihte kayÄ±t yaptÄ±rmalÄ±?
-36. ayÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ± yÄ±l okulÃ¶ncesi kurumlara, 66. ayÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ± yÄ±l ise (2014) ilkokula kayÄ±t yaptÄ±racaklar.
-Bu sene 4. sÄ±nÄ±ftan 5. sÄ±nÄ±fa geÃ§en Ã§ocuklara kendi sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenleri mi girecek?
-HayÄ±r, ortaokullarda sadece branÅŸ Ã¶ÄŸretmenleri derse girecek.
-Orta Ã¶ÄŸretimde sÄ±nÄ±f tekrarÄ± birden fazla olacak mÄ±?
-Mevcut durumda bir deÄŸiÅŸiklik sÃ¶z konusu deÄŸil.
-Yeni eÄŸitim sistemiyle birlikte dil eÄŸitimi nasÄ±l verilecek? Ä°kinci 4â€™ten itibaren Ä°ngilizce hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±flarÄ±ndan bahsediliyordu.
-Yeni eÄŸitim sisteminde yabancÄ± dil eÄŸitimi 2. sÄ±nÄ±ftan itibaren baÅŸlayacak. HazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ± uygulamasÄ± ise olmayacak.
-MÃ¼fredat anaokulu okumayan Ã§ocuklara gÃ¶re dÃ¼zenlenecekse diÄŸer Ã§ocuklar ilk dÃ¶nem bir kez daha mÄ± anasÄ±nÄ±fÄ± tekrarÄ± yapacaklar? MÃ¼fredatÄ± Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸlarken mi Ã¶ÄŸreneceÄŸiz?
-30 EylÃ¼l 2012 tarihi itibarÄ±yla 66 ayÄ±nÄ± dolduranlar ilkÃ¶ÄŸretime baÅŸlayacaklar. MÃ¼fredatÄ±n hafifletilmesi ile anasÄ±nÄ±fÄ± mÃ¼fredatÄ±nÄ±n 1. sÄ±nÄ±flarda uygulanmasÄ± farklÄ± ÅŸeyler. AnasÄ±nÄ± mÃ¼fredatÄ±nÄ±n 1. sÄ±nÄ±fta uygulanmasÄ± ÅŸeklinde bir durum sÃ¶z konusu deÄŸil. Ancak 1. sÄ±nÄ±flarÄ±n mÃ¼fredatÄ± hafifletilecektir.
-9. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisiyim. Bize tablet daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± sÃ¶ylendi. Ama ÅŸu ana kadar daÄŸÄ±tÄ±lmadÄ±. Bize tablet daÄŸÄ±tÄ±lacak mÄ±? DaÄŸÄ±tÄ±lmayacaksa pilot okullara daÄŸÄ±tÄ±ldÄ± bize haksÄ±zlÄ±k olmuyor mu?
-Gelecek eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda liselere akÄ±llÄ± tahta kurulacak ve koordineli olarak 9. sÄ±nÄ±flara tablet daÄŸÄ±tÄ±lacak.
Sorular hurriyet.com.tr'de, cevaplar HÃ¼rriyet Gazetesi'nde
-Okul kÄ±yafetleri sivil olacak mÄ±? -TaÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim bundan nasÄ±l etkilenecek?
-HenÃ¼z KÄ±lÄ±k KÄ±yafet YÃ¶netmeliÄŸinde bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r.
-Ortaokullardan sonra AÃ§Ä±k Lise uygulamasÄ± nasÄ±l olacak?
-Lise eÄŸitimi zorunlu eÄŸitim kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±. Ortaokulu bitirenler 2012-2013 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±ndan itibaren liselere devam etmek zorundalar. Lise eÄŸitimine devam mecburi olup devam etmeyenlere mevcut idari tedbirler uygulanacak. Ancak yeni dÃ¼zenleme ile ortaokulu tamamlayanlar veya liseye devam edenler isterlerse zorunlu eÄŸitimlerini yaygÄ±n lise Ã¶ÄŸretiminde (aÃ§Ä±k lise) tamamlayabilecekler.
-Meslek liselerine Ã¶ÄŸrencilerin 9â€™uncu sÄ±nÄ±ftan itibaren meslek alanlarÄ± belli olarak alÄ±nmasÄ± Ã§ok daha iyi olur diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.
-Meslek liselerinin 9â€™uncu sÄ±nÄ±flarÄ± ortak sÄ±nÄ±f olup, mesleki alan seÃ§imi 10. sÄ±nÄ±ftan itibaren baÅŸlÄ±yor. DÃ¼nyadaki geliÅŸmelere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bunun bile erken olduÄŸu sÃ¶ylenebilir.
-Meslek liselerinin ortaokul kÄ±smÄ± sadece imam hatipler iÃ§in mi geÃ§erli? DiÄŸer meslek liselerinin (kÄ±z meslek, endÃ¼stri meslek) ortaokul kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±na dair hiÃ§ bir giriÅŸim geliÅŸme gÃ¶remiyorum?
- Evet.
-TaÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim bundan nasÄ±l etkilenecek?
YARIN: GELECEK YIL SBSâ€™DE Ã–ÄžRENCÄ°LER NELERDEN SORUMLU OLACAK
Â