Milli EÄŸitim BakanÄ± Ã–mer DinÃ§er aÃ§Ä±kladÄ±: SeÃ§meli derslere ozan da girecek

SORUNUZU HURRİYET.COM.TR'DEN SORUN, CEVABINI HÜRRİYET GAZETESİ'NDE OKUYUN

İlkokullarda seçmeli ders olmayacak. Ortaokul ve lisede seçmeli dersler için geniş bir havuz oluşturulacak. Öğretmenler Kurulu bu havuzdan dersleri seçecek. Yabancı okullarda okuyan öğrenciler de isterse Kuran-ı Kerim ve Arapça derslerini alabilecek. Sadece azınlık okullarında bu dersler okutulmayacak.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, seçmeli derslerin öğretmenlerden çok, alanında uzman sanatçı, sporcu veya müzisyenler tarafından verileceğini açıkladı.



HÜRRİYET OKURLARI 4+4+4’Ü TARTIŞIYOR



Suat Ersinek yazdı:

İlkokul kayıtlarının direkt sistem üzerinden yapılacağı belirtiliyor. İyi güzel de çalışan ana ve babaların çocukları nasıl olacak.



Kamile Gülüm yazdı:

Türkiye'de sadece 9 tane kalan 5 yıllık eğitim yapan liseler ne olacak?



Süleyman Aguş yazdı:

Bu değişikliğe hakim olan mantık kervan yolda düzülürdür.



SİZ DE 4+4+4 İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜNÜZÜ YAZIN





YAZILAN YORUMLARI OKUYUN

Dinçer, bu konudaki Hürriyet’in sorularını şöyle yanıtladı:



-Seçmeli derslerde tercih öğrenciye mi bırakılacak?

-İlkokulda sınıf öğretmeni olacak ve tek tip ders vereceğiz. Ortaokulda ise çocukların ilgisine ve tercihine göre dersler vereceğiz. Çocuklar neyi merak ediyor, neyi öğrenmek istiyor, hangi türe ilgileri varsa onları yapacağız.



-Neler onlar?

- Seçimlik dersleri çocuklar ilgi ve tercihine göre seçecekler. Ortaokulda ise tek bir dersi değil de yine kabiliyetine göre bu kez belki blok dersleri de seçme şansları olacak. Mesela Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe, Güzel Sanatlar ya da Din Eğitimi ile ilgili blok dersleri seçebilecekler. O arada yine lise ya da ortaokulda hepsi zorunlu ortak çekirdek müfredatı alacak.



-Bu derslere hemen öğretmen bulunabilecek mi?

-Müzik dersi öğretmenimiz zaten var. Ama çocuk bağlama çalmak, kanun veya keman öğrenmek isterse biz o zaman okulun bulunduğu yerde yerel sanatçılara, sanatkârlara da bu konuda ulaşabiliriz.



-Yerel sanatçılardan mı faydalanacaksınız?

-Zaten bizim ücretli öğretmen istihdam etme şartlarımız belli biliyorsunuz. Biz zaten ücretli öğretmen istihdam ediyoruz. Yani yerel bir sanatçı varsa ve bu da ücretli öğretmen olma şartlarına sahipse öğretmen oldu gitti.





-Bu tarz seçmeli dersler notla mı olacak yoksa notsuz mu?

-Notla olacak evet. 10 binden fazla futbol, basketbol, tenis, yüzme, atletizm antrenörü bulunuyor. Bunların hepsini çocukların spor yapmaları için değerlendirebiliriz. Eğitim sisteminde çocuğun seçmek zorunda olduğu bir müfredat olduğu için de biz not vermeyeceğiz. Sosyal ve kültürel etkinlikler, ders dışındaki spor veya sanatla ilgi derslerde not olmayabilir ama seçimlik derslerde zorunlu olacağı için onlarda not olacak.



-Yani bağlama seçiyorsa o ders notu olarak yansıyacak mı?

-Müzik dersi olarak onu almışsa onun notu olacak. Ama onun dışında sanat etkinliği olarak alıyorsa seçimlik derslerde not olacak.



-Yani sporu seçiyorsa, futbolu seçiyorsa bunda not olacak?

-Evet ders olarak seçmişse not olacak. Ama etkinlik olarak seçmişse onun eğitime sağlayacağı notlarına veya performasyon sağlayacağı katkıları olacak, ama not verilmeyecek.



-İkinci dört yılda hangi dersler seçmeli olacak?

-Seçmeli dersler ile ilgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı çalışmalarını sürdürmektedir.



-Seçmeli dersler hangileri olabilecek? Hangi paketler var?

-Seçmeli dersleri ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. sınıflardaki öğrenciler okuyacaklardır. Seçmeli dersler yaklaşık 20’ye yakın farklı konular ve alanları destekleyecek şekilde hazırlanmaktadır. Bu alanlar spor, sanat, din eğitimi, fen, sosyal gibi alanlarda 20’ye yakın farklı ders olacaktır.





-Bu seçmeli dersler içinde yasada yer alan Kuran-ı Kerim ve peygamberimizin hayatını almak zorunlu mu? Bunun için yeterli öğretmeniniz var mı?

-Kuran-ı Kerim ve peygamberimizin hayatı seçmeli ders olduğundan isteyen öğrencilerin alacağı derstir.



-6, 7, 8. sınıfların ortak seçimli dersleri varsa farklı sınıflardan öğrenciler aynı dersi seçebilecek mi?

-Seçimlik dersler aynı sınıf öğrencilerinden oluşacak sınıflarda işlenecek.



-Okulların idari ve öğretim kadrosuna hizmet içi eğitim verilecek mi?

-İl, ilçe ve okul yönetimine 28 Mayıs-8 Haziran arası mesleki gelişim ve yeni uygulamalar ile ilgili eğitimler veriliyor. 11-30 Haziran 2012 ile 3-16 Eylül 2012 tarihleri arasında ise sınıf öğretmenlerine eğitim verilecek.



-Bütün liseler Anadolu Lisesine mi dönüştürülecek?

-Bütün genel liselerin Anadolu lisesine dönüştürülmesi programı 2010 yılından bu yana devam ediyor ve gelecek yıl da devam edecek.



-Kur’an-ı Kerim derslerinde kıyafetler nasıl olacak?

-Sadece ders sırasında olmak üzere imam hatip okullarında kız öğrenciler isterlerse başörtülü bu dersi okuyabilir. İmam hatip okulları dışındaki okullarda da yine aynı şekilde o derse mahsus olmak üzere başörtülü ders yapılabilir.



-Bu yıl SBS’de bir yeri kazanamayan öğrenciler ne yapacak?

-2011-2012 eğitim-öğretim yılında 8.sınıfta olup Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre yerleştirilecek ortaöğretim kurumları dışında kalan öğrenciler kendi tercihlerine göre genel ya da meslek liselerine kayıt yaptıracaklar.

-Şu anda 4’üncü sınıf öğretmenleri seneye 5’inci sınıfları mı okutacak? Yoksa norm fazlası olarak müdürün tarafından mı belirlenecek?

-Hayır okutmayacaklar. Bu öğretmenler 1. sınıfı okutmaya başlayacaklar.



-Çocuğum ilköğretim 5’inci sınıfa gidiyor. Yeni sisteme göre mi öğrenimine devam edecek? Daha doğrusu 5. sınıflarda bir değişiklik olacak mı?

-Hayır olmayacak. Ancak 2012 Eylül ayında 5’inci sınıfa başlayacaksa bazı konularda değişiklik söz konusu olacak.



-Seçmeli dersler arasında mesleki ve teknik eğitime yönelik dersler de bulunuyor mu? Bu dersleri teknik öğretmenler mi verecek?

-Ortaokullarda çok sayıda seçmeli dersler olacak, ancak doğrudan bir meleğe yönelik seçmeli dersler olmayacak.



-Hangi ilköğretim okulunun hangi 4 te kalacağı neye göre belirlenecek? Bu ayrım ne zaman uygulanacak?

-8 Haziran’a kadar Valiliklerce belirlenecek. Sonrasında isteyen herkes okulunu öğrenecek.



-Devlet mecburi eğitimi 12 yıla çıkardı. Peki çocukların yol, giyim ve beslenme ihtiyaçlarını da karşılayacak mı? Çocuklarımızı ortaokuldan sonra işe veriyorduk aileye katkıda bulunuyordu. Bu katkıyı devlet karşılayacak mı?

-Sadece taşımalı eğitim kapsamına giren lise öğrencilerinin taşınması Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır.



-Kızım 39 aylık anaokuluna ne zaman başlaması gerekiyor?

-Okul öncesi eğitimi 37-66 aylar arasını kapsamaktadır.



-Açıköğretim Lisesi’nin durumu ne olacak?

-Yeni sistemde ancak ikinci kademe okullardan (ortaokullardan) sonra açık lise uygulaması mümkün.





-Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından (2012-2013) itibaren lisede sınıfta kalma kalkıyor mu ?

-Böyle bir karar ve uygulama söz konusu değildir.



-Turizm meslek, sağlık meslek, ticaret meslek gibi liselerin orta kısmı neden açılmıyor? Ben çocuğumu bu okullara göndermek istiyorum!

-Ortaokullarda mesleki ve teknik eğitimin yerine akademik eğitim verilecektir.



-Yabancı okullar, örneğin Fransız Lisesinin eğitimini içeren seçmeli dersleri almak isterse nasıl yapılacak? Kuran-ı Kerim ve Arapça derslerini isterlerse bu okullar alabilecek mi?

-Yabancı okullar Türk mevzuatına tabidir. Dengi resmi okullarımız için konulmuş programlar bunlar için de geçerli.



-Azınlık okullarında Kur’an-ı Kerim ve Hz.Peygamberin Hayatı dersi olacak mı? Farklı dinlere mensup öğrenciler kendi dinlerini mi okullarda öğrenecekler?

-Azınlık okullarında okuyan öğrenciler için Kur’an-ı Kerim ve Hz.Peygamberimizin Hayatı ders olarak okutulmayacak.

-Kızım lisede sözel bölümde okuduğu halde zorunlu seçmeli Geometri okumuştu. Oğlum 6. sınıfa başlayacak. Zorunlu seçmeli Kur’an okumak zorunda bırakılmayacak umarım.

-Hayır. Ortaokullarda ve liselerde aralarında Kur’an-ı Kerim dersi de olmak üzere 20 civarında seçmeli ders olacak ve öğrencilerimiz bunlar arasından derslerini seçeceklerdir.



-Türkçe öğretmeniyim..5. sınıfların artık ortaokul kapsamında değerlendirileceği söyleniyor, doğru mu?

-5’inci sınıflar artık ortaokul birinci sınıf olarak devam edecek. Ortaokullarda tüm derslere branş öğretmenleri girecek.





-5 Şubat 2009 doğum tarihliler anaokuluna ve ilkokula hangi tarihte kayıt yaptırmalı?

-36. ayını tamamladığı yıl okulöncesi kurumlara, 66. ayını tamamladığı yıl ise (2014) ilkokula kayıt yaptıracaklar.



-Bu sene 4. sınıftan 5. sınıfa geçen çocuklara kendi sınıf öğretmenleri mi girecek?

-Hayır, ortaokullarda sadece branş öğretmenleri derse girecek.



-Orta öğretimde sınıf tekrarı birden fazla olacak mı?

-Mevcut durumda bir değişiklik söz konusu değil.



-Yeni eğitim sistemiyle birlikte dil eğitimi nasıl verilecek? İkinci 4’ten itibaren İngilizce hazırlık sınıflarından bahsediliyordu.

-Yeni eğitim sisteminde yabancı dil eğitimi 2. sınıftan itibaren başlayacak. Hazırlık sınıfı uygulaması ise olmayacak.



-Müfredat anaokulu okumayan çocuklara göre düzenlenecekse diğer çocuklar ilk dönem bir kez daha mı anasınıfı tekrarı yapacaklar? Müfredatı öğretim yılı başlarken mi öğreneceğiz?

-30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla 66 ayını dolduranlar ilköğretime başlayacaklar. Müfredatın hafifletilmesi ile anasınıfı müfredatının 1. sınıflarda uygulanması farklı şeyler. Anasını müfredatının 1. sınıfta uygulanması şeklinde bir durum söz konusu değil. Ancak 1. sınıfların müfredatı hafifletilecektir.



-9. sınıf öğrencisiyim. Bize tablet dağıtılacağı söylendi. Ama şu ana kadar dağıtılmadı. Bize tablet dağıtılacak mı? Dağıtılmayacaksa pilot okullara dağıtıldı bize haksızlık olmuyor mu?

-Gelecek eğitim-öğretim yılında liselere akıllı tahta kurulacak ve koordineli olarak 9. sınıflara tablet dağıtılacak.



Sorular hurriyet.com.tr'de, cevaplar Hürriyet Gazetesi'nde

-Okul kıyafetleri sivil olacak mı?

-Henüz Kılık Kıyafet Yönetmeliğinde bir değişiklik yapılmamıştır. -Taşımalı eğitim bundan nasıl etkilenecek?

-Taşımalı eğitimde her öğretim seviyesinin (ilkokul, ortaokul, lise) öğrencilerinin ayrı araçlarla taşınması esas. Bunun mümkün olmaması halinde ilkokul ve ortaokulların birlikte, liselerin ise ayrı araçla taşınması yapılacak. Ancak, yerleşim yerlerinde az sayıda lise öğrencisi bulunması, ders giriş-çıkış saatlerinin yakın olması ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servislerde yer olması halinde lise öğrencileri de aynı servise alınabilecek.



-Ortaokullardan sonra Açık Lise uygulaması nasıl olacak?

-Lise eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alındı. Ortaokulu bitirenler 2012-2013 öğretim yılından itibaren liselere devam etmek zorundalar. Lise eğitimine devam mecburi olup devam etmeyenlere mevcut idari tedbirler uygulanacak. Ancak yeni düzenleme ile ortaokulu tamamlayanlar veya liseye devam edenler isterlerse zorunlu eğitimlerini yaygın lise öğretiminde (açık lise) tamamlayabilecekler.



-Meslek liselerine öğrencilerin 9’uncu sınıftan itibaren meslek alanları belli olarak alınması çok daha iyi olur diye düşünüyorum.

-Meslek liselerinin 9’uncu sınıfları ortak sınıf olup, mesleki alan seçimi 10. sınıftan itibaren başlıyor. Dünyadaki gelişmelere bakıldığında bunun bile erken olduğu söylenebilir.



-Meslek liselerinin ortaokul kısmı sadece imam hatipler için mi geçerli? Diğer meslek liselerinin (kız meslek, endüstri meslek) ortaokul kısımlarının açılacağına dair hiç bir girişim gelişme göremiyorum?

- Evet.