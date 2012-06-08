Milli EÄŸitim BakanÄ± Ã–mer DinÃ§er aÃ§Ä±kladÄ±: SeÃ§meli derslere ozan da girecek

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Ä°lkokullarda seÃ§meli ders olmayacak. Ortaokul ve lisede seÃ§meli dersler iÃ§in geniÅŸ bir havuz oluÅŸturulacak. Ã–ÄŸretmenler Kurulu bu havuzdan dersleri seÃ§ecek. YabancÄ± okullarda okuyan Ã¶ÄŸrenciler de isterse Kuran-Ä± Kerim ve ArapÃ§a derslerini alabilecek. Sadece azÄ±nlÄ±k okullarÄ±nda bu dersler okutulmayacak.

MÄ°LLÄ° EÄŸitim BakanÄ± Ã–mer DinÃ§er, seÃ§meli derslerin Ã¶ÄŸretmenlerden Ã§ok, alanÄ±nda uzman sanatÃ§Ä±, sporcu veya mÃ¼zisyenler tarafÄ±ndan verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.



Â HÃœRRÄ°YET OKURLARI 4+4+4â€™Ãœ TARTIÅžIYOR



Suat ErsinekÂ yazdÄ±:

Ä°lkokul kayÄ±tlarÄ±nÄ±n direkt sistem Ã¼zerinden yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtiliyor. Ä°yi gÃ¼zel de Ã§alÄ±ÅŸan ana ve babalarÄ±n Ã§ocuklarÄ± nasÄ±l olacak.



Kamile GÃ¼lÃ¼mÂ yazdÄ±:

TÃ¼rkiye'de sadece 9 tane kalanÂ 5 yÄ±llÄ±k eÄŸitim yapan liseler ne olacak?



SÃ¼leyman AguÅŸ yazdÄ±:

Bu deÄŸiÅŸikliÄŸe hakim olan mantÄ±k kervan yolda dÃ¼zÃ¼lÃ¼rdÃ¼r.



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DinÃ§er, bu konudaki HÃ¼rriyetâ€™in sorularÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle yanÄ±tladÄ±:



-SeÃ§meli derslerde tercih Ã¶ÄŸrenciye mi bÄ±rakÄ±lacak?

-Ä°lkokulda sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmeni olacak ve tek tip ders vereceÄŸiz. Ortaokulda ise Ã§ocuklarÄ±n ilgisine ve tercihine gÃ¶re dersler vereceÄŸiz. Ã‡ocuklar neyi merak ediyor, neyi Ã¶ÄŸrenmek istiyor, hangi tÃ¼re ilgileri varsa onlarÄ± yapacaÄŸÄ±z.



-Neler onlar?

- SeÃ§imlik dersleri Ã§ocuklar ilgi ve tercihine gÃ¶re seÃ§ecekler. Ortaokulda ise tek bir dersi deÄŸil de yine kabiliyetine gÃ¶re bu kez belki blok dersleri de seÃ§me ÅŸanslarÄ± olacak. Mesela Fen Bilgisi, Matematik, TÃ¼rkÃ§e, GÃ¼zel Sanatlar ya da Din EÄŸitimi ile ilgili blok dersleri seÃ§ebilecekler. O arada yine lise ya da ortaokulda hepsi zorunlu ortak Ã§ekirdek mÃ¼fredatÄ± alacak.Â



-Bu derslere hemen Ã¶ÄŸretmen bulunabilecek mi?

-MÃ¼zik dersi Ã¶ÄŸretmenimiz zaten var. Ama Ã§ocuk baÄŸlama Ã§almak, kanun veya keman Ã¶ÄŸrenmek isterse biz o zaman okulun bulunduÄŸu yerde yerel sanatÃ§Ä±lara, sanatkÃ¢rlara da bu konuda ulaÅŸabiliriz.



-Yerel sanatÃ§Ä±lardan mÄ± faydalanacaksÄ±nÄ±z?

-Zaten bizim Ã¼cretli Ã¶ÄŸretmen istihdam etme ÅŸartlarÄ±mÄ±z belli biliyorsunuz. Biz zaten Ã¼cretli Ã¶ÄŸretmen istihdam ediyoruz. Yani yerel bir sanatÃ§Ä± varsa ve bu da Ã¼cretli Ã¶ÄŸretmen olma ÅŸartlarÄ±na sahipse Ã¶ÄŸretmen oldu gitti.





-Bu tarz seÃ§meli dersler notla mÄ± olacak yoksa notsuz mu?

-Notla olacak evet. 10 binden fazla futbol, basketbol, tenis, yÃ¼zme, atletizm antrenÃ¶rÃ¼ bulunuyor. BunlarÄ±n hepsini Ã§ocuklarÄ±n spor yapmalarÄ± iÃ§in deÄŸerlendirebiliriz. EÄŸitim sisteminde Ã§ocuÄŸun seÃ§mek zorunda olduÄŸu bir mÃ¼fredat olduÄŸu iÃ§in de biz not vermeyeceÄŸiz. Sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel etkinlikler, ders dÄ±ÅŸÄ±ndaki spor veya sanatla ilgi derslerde not olmayabilir ama seÃ§imlik derslerde zorunlu olacaÄŸÄ± iÃ§in onlarda not olacak.



-Yani baÄŸlama seÃ§iyorsa o ders notu olarak yansÄ±yacak mÄ±?

-MÃ¼zik dersi olarak onu almÄ±ÅŸsa onun notu olacak. Ama onun dÄ±ÅŸÄ±nda sanat etkinliÄŸi olarak alÄ±yorsa seÃ§imlik derslerde not olacak.



-Yani sporu seÃ§iyorsa, futbolu seÃ§iyorsa bunda not olacak?

-Evet ders olarak seÃ§miÅŸse not olacak. Ama etkinlik olarak seÃ§miÅŸse onun eÄŸitime saÄŸlayacaÄŸÄ± notlarÄ±na veya performasyon saÄŸlayacaÄŸÄ± katkÄ±larÄ± olacak, ama not verilmeyecek.



-Ä°kinci dÃ¶rt yÄ±lda hangi dersler seÃ§meli olacak?

-SeÃ§meli dersler ile ilgili Talim ve Terbiye Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmektedir.



-SeÃ§meli dersler hangileri olabilecek? Hangi paketler var?

-SeÃ§meli dersleri ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sÄ±nÄ±flar ile ortaÃ¶ÄŸretim 9, 10, 11 ve 12. sÄ±nÄ±flardaki Ã¶ÄŸrenciler okuyacaklardÄ±r. SeÃ§meli dersler yaklaÅŸÄ±k 20â€™ye yakÄ±n farklÄ± konular ve alanlarÄ± destekleyecek ÅŸekilde hazÄ±rlanmaktadÄ±r. Bu alanlar spor, sanat, din eÄŸitimi, fen, sosyal gibi alanlarda 20â€™ye yakÄ±n farklÄ± ders olacaktÄ±r.





-Bu seÃ§meli dersler iÃ§inde yasada yer alan Kuran-Ä± Kerim ve peygamberimizin hayatÄ±nÄ± almak zorunlu mu? Bunun iÃ§in yeterli Ã¶ÄŸretmeniniz var mÄ±?

-Kuran-Ä± Kerim ve peygamberimizin hayatÄ± seÃ§meli ders olduÄŸundan isteyen Ã¶ÄŸrencilerin alacaÄŸÄ± derstir.



-6, 7, 8. sÄ±nÄ±flarÄ±n ortak seÃ§imli dersleri varsa farklÄ± sÄ±nÄ±flardan Ã¶ÄŸrenciler aynÄ± dersi seÃ§ebilecek mi?

-SeÃ§imlik dersler aynÄ± sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerinden oluÅŸacak sÄ±nÄ±flarda iÅŸlenecek.



-OkullarÄ±n idari ve Ã¶ÄŸretim kadrosuna hizmet iÃ§i eÄŸitim verilecek mi?

-Ä°l, ilÃ§e ve okul yÃ¶netimine 28 MayÄ±s-8 Haziran arasÄ± mesleki geliÅŸim ve yeni uygulamalar ile ilgili eÄŸitimler veriliyor. 11-30 Haziran 2012 ile 3-16 EylÃ¼l 2012 tarihleri arasÄ±nda ise sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenlerine eÄŸitim verilecek.



-BÃ¼tÃ¼n liseler Anadolu Lisesine mi dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lecek?

-BÃ¼tÃ¼n genel liselerin Anadolu lisesine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmesi programÄ± 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana devam ediyor ve gelecek yÄ±l da devam edecek.



-Kurâ€™an-Ä± Kerim derslerinde kÄ±yafetler nasÄ±l olacak?

-Sadece ders sÄ±rasÄ±nda olmak Ã¼zere imam hatip okullarÄ±nda kÄ±z Ã¶ÄŸrenciler isterlerse baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bu dersi okuyabilir. Ä°mam hatip okullarÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki okullarda da yine aynÄ± ÅŸekilde o derse mahsus olmak Ã¼zere baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ ders yapÄ±labilir.



-Bu yÄ±l SBSâ€™de bir yeri kazanamayan Ã¶ÄŸrenciler ne yapacak?

-2011-2012 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda 8.sÄ±nÄ±fta olup Seviye Belirleme SÄ±navÄ± (SBS) sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re yerleÅŸtirilecek ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kalan Ã¶ÄŸrenciler kendi tercihlerine gÃ¶re genel ya da meslek liselerine kayÄ±t yaptÄ±racaklar.

-Åžu anda 4â€™Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenleri seneye 5â€™inci sÄ±nÄ±flarÄ± mÄ± okutacak? Yoksa norm fazlasÄ± olarak mÃ¼dÃ¼rÃ¼n tarafÄ±ndan mÄ± belirlenecek?

-HayÄ±r okutmayacaklar. Bu Ã¶ÄŸretmenler 1. sÄ±nÄ±fÄ± okutmaya baÅŸlayacaklar.



-Ã‡ocuÄŸum ilkÃ¶ÄŸretim 5â€™inci sÄ±nÄ±fa gidiyor. Yeni sisteme gÃ¶re mi Ã¶ÄŸrenimine devam edecek? Daha doÄŸrusu 5. sÄ±nÄ±flarda bir deÄŸiÅŸiklik olacak mÄ±?

-HayÄ±r olmayacak. Ancak 2012 EylÃ¼l ayÄ±nda 5â€™inci sÄ±nÄ±fa baÅŸlayacaksa bazÄ± konularda deÄŸiÅŸiklik sÃ¶z konusu olacak.



-SeÃ§meli dersler arasÄ±nda mesleki ve teknik eÄŸitime yÃ¶nelik dersler de bulunuyor mu? Bu dersleri teknik Ã¶ÄŸretmenler mi verecek?

-Ortaokullarda Ã§ok sayÄ±da seÃ§meli dersler olacak, ancak doÄŸrudan bir meleÄŸe yÃ¶nelik seÃ§meli dersler olmayacak.



-Hangi ilkÃ¶ÄŸretim okulunun hangi 4 te kalacaÄŸÄ± neye gÃ¶re belirlenecek? Bu ayrÄ±m ne zaman uygulanacak?

-8 Haziranâ€™a kadar Valiliklerce belirlenecek. SonrasÄ±nda isteyen herkes okulunu Ã¶ÄŸrenecek.



-Devlet mecburi eÄŸitimi 12 yÄ±la Ã§Ä±kardÄ±. Peki Ã§ocuklarÄ±n yol, giyim ve beslenme ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± da karÅŸÄ±layacak mÄ±? Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ± ortaokuldan sonra iÅŸe veriyorduk aileye katkÄ±da bulunuyordu. Bu katkÄ±yÄ± devlet karÅŸÄ±layacak mÄ±?

-Sadece taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±na giren lise Ã¶ÄŸrencilerinin taÅŸÄ±nmasÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacaktÄ±r.



-KÄ±zÄ±m 39 aylÄ±k anaokulunaÂ ne zaman baÅŸlamasÄ± gerekiyor?

-Okul Ã¶ncesi eÄŸitimi 37-66 aylar arasÄ±nÄ± kapsamaktadÄ±r.



-AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Lisesiâ€™nin durumu ne olacak?

-Yeni sistemde ancak ikinci kademe okullardan (ortaokullardan) sonra aÃ§Ä±k lise uygulamasÄ± mÃ¼mkÃ¼n.





-Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±ndan (2012-2013) itibaren lisede sÄ±nÄ±fta kalma kalkÄ±yor mu ?

-BÃ¶yle bir karar ve uygulama sÃ¶z konusu deÄŸildir.



-Turizm meslek, saÄŸlÄ±k meslek, ticaret meslek gibi liselerin orta kÄ±smÄ± neden aÃ§Ä±lmÄ±yor? Ben Ã§ocuÄŸumu bu okullara gÃ¶ndermek istiyorum!

-Ortaokullarda mesleki ve teknik eÄŸitimin yerine akademik eÄŸitim verilecektir.



-YabancÄ± okullar, Ã¶rneÄŸin FransÄ±z Lisesinin eÄŸitimini iÃ§eren seÃ§meli dersleri almak isterse nasÄ±l yapÄ±lacak? Kuran-Ä± Kerim ve ArapÃ§a derslerini isterlerse bu okullar alabilecek mi?

-YabancÄ± okullar TÃ¼rk mevzuatÄ±na tabidir. Dengi resmi okullarÄ±mÄ±z iÃ§in konulmuÅŸ programlar bunlar iÃ§in de geÃ§erli.



-AzÄ±nlÄ±k okullarÄ±nda Kurâ€™an-Ä± Kerim ve Hz.Peygamberin HayatÄ± dersi olacak mÄ±? FarklÄ± dinlere mensup Ã¶ÄŸrenciler kendi dinlerini mi okullarda Ã¶ÄŸrenecekler?

-AzÄ±nlÄ±k okullarÄ±nda okuyan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in Kurâ€™an-Ä± Kerim ve Hz.Peygamberimizin HayatÄ± ders olarak okutulmayacak.

-KÄ±zÄ±m lisede sÃ¶zel bÃ¶lÃ¼mde okuduÄŸu halde zorunlu seÃ§meli Geometri okumuÅŸtu. OÄŸlum 6. sÄ±nÄ±fa baÅŸlayacak. Zorunlu seÃ§meli Kurâ€™an okumak zorunda bÄ±rakÄ±lmayacak umarÄ±m.

-HayÄ±r. Ortaokullarda ve liselerde aralarÄ±nda Kurâ€™an-Ä± Kerim dersi de olmak Ã¼zere 20 civarÄ±nda seÃ§meli ders olacak ve Ã¶ÄŸrencilerimiz bunlar arasÄ±ndan derslerini seÃ§eceklerdir.



-TÃ¼rkÃ§e Ã¶ÄŸretmeniyim..5. sÄ±nÄ±flarÄ±n artÄ±k ortaokul kapsamÄ±nda deÄŸerlendirileceÄŸi sÃ¶yleniyor, doÄŸru mu?

-5â€™inci sÄ±nÄ±flar artÄ±k ortaokul birinci sÄ±nÄ±f olarak devam edecek. Ortaokullarda tÃ¼m derslere branÅŸ Ã¶ÄŸretmenleri girecek.





-5 Åžubat 2009 doÄŸum tarihliler anaokuluna ve ilkokula hangi tarihte kayÄ±t yaptÄ±rmalÄ±?

-36. ayÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ± yÄ±l okulÃ¶ncesi kurumlara, 66. ayÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ± yÄ±l ise (2014) ilkokula kayÄ±t yaptÄ±racaklar.



-Bu sene 4. sÄ±nÄ±ftan 5. sÄ±nÄ±fa geÃ§en Ã§ocuklara kendi sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenleri mi girecek?

-HayÄ±r, ortaokullarda sadece branÅŸ Ã¶ÄŸretmenleri derse girecek.



-Orta Ã¶ÄŸretimde sÄ±nÄ±f tekrarÄ± birden fazla olacak mÄ±?

-Mevcut durumda bir deÄŸiÅŸiklik sÃ¶z konusu deÄŸil.



-Yeni eÄŸitim sistemiyle birlikte dil eÄŸitimi nasÄ±l verilecek? Ä°kinci 4â€™ten itibaren Ä°ngilizce hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±flarÄ±ndan bahsediliyordu.

-Yeni eÄŸitim sisteminde yabancÄ± dil eÄŸitimi 2. sÄ±nÄ±ftan itibaren baÅŸlayacak. HazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ± uygulamasÄ± ise olmayacak.



-MÃ¼fredat anaokulu okumayan Ã§ocuklara gÃ¶re dÃ¼zenlenecekse diÄŸer Ã§ocuklar ilk dÃ¶nem bir kez daha mÄ± anasÄ±nÄ±fÄ± tekrarÄ± yapacaklar? MÃ¼fredatÄ± Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸlarken mi Ã¶ÄŸreneceÄŸiz?

-30 EylÃ¼l 2012 tarihi itibarÄ±yla 66 ayÄ±nÄ± dolduranlar ilkÃ¶ÄŸretime baÅŸlayacaklar. MÃ¼fredatÄ±n hafifletilmesi ile anasÄ±nÄ±fÄ± mÃ¼fredatÄ±nÄ±n 1. sÄ±nÄ±flarda uygulanmasÄ± farklÄ± ÅŸeyler. AnasÄ±nÄ± mÃ¼fredatÄ±nÄ±n 1. sÄ±nÄ±fta uygulanmasÄ± ÅŸeklinde bir durum sÃ¶z konusu deÄŸil. Ancak 1. sÄ±nÄ±flarÄ±n mÃ¼fredatÄ± hafifletilecektir.



-9. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisiyim. Bize tablet daÄŸÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± sÃ¶ylendi. Ama ÅŸu ana kadar daÄŸÄ±tÄ±lmadÄ±. Bize tablet daÄŸÄ±tÄ±lacak mÄ±? DaÄŸÄ±tÄ±lmayacaksa pilot okullara daÄŸÄ±tÄ±ldÄ± bize haksÄ±zlÄ±k olmuyor mu?

-Gelecek eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda liselere akÄ±llÄ± tahta kurulacak ve koordineli olarak 9. sÄ±nÄ±flara tablet daÄŸÄ±tÄ±lacak.



Sorular hurriyet.com.tr'de, cevaplar HÃ¼rriyet Gazetesi'nde

-Okul kÄ±yafetleri sivil olacak mÄ±?

-HenÃ¼z KÄ±lÄ±k KÄ±yafet YÃ¶netmeliÄŸinde bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. -TaÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim bundan nasÄ±l etkilenecek?

-TaÅŸÄ±malÄ± eÄŸitimde her Ã¶ÄŸretim seviyesinin (ilkokul, ortaokul, lise) Ã¶ÄŸrencilerinin ayrÄ± araÃ§larla taÅŸÄ±nmasÄ± esas. Bunun mÃ¼mkÃ¼n olmamasÄ± halinde ilkokul ve ortaokullarÄ±n birlikte, liselerin ise ayrÄ± araÃ§la taÅŸÄ±nmasÄ± yapÄ±lacak. Ancak, yerleÅŸim yerlerinde az sayÄ±da lise Ã¶ÄŸrencisi bulunmasÄ±, ders giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸ saatlerinin yakÄ±n olmasÄ± ve ortaokul Ã¶ÄŸrencilerini taÅŸÄ±yan servislerde yer olmasÄ± halinde lise Ã¶ÄŸrencileri de aynÄ± servise alÄ±nabilecek.



-Ortaokullardan sonra AÃ§Ä±k Lise uygulamasÄ± nasÄ±l olacak?

-Lise eÄŸitimi zorunlu eÄŸitim kapsamÄ±na alÄ±ndÄ±. Ortaokulu bitirenler 2012-2013 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±ndan itibaren liselere devam etmek zorundalar. Lise eÄŸitimine devam mecburi olup devam etmeyenlere mevcut idari tedbirler uygulanacak. Ancak yeni dÃ¼zenleme ile ortaokulu tamamlayanlar veya liseye devam edenler isterlerse zorunlu eÄŸitimlerini yaygÄ±n lise Ã¶ÄŸretiminde (aÃ§Ä±k lise) tamamlayabilecekler.



-Meslek liselerine Ã¶ÄŸrencilerin 9â€™uncu sÄ±nÄ±ftan itibaren meslek alanlarÄ± belli olarak alÄ±nmasÄ± Ã§ok daha iyi olur diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

-Meslek liselerinin 9â€™uncu sÄ±nÄ±flarÄ± ortak sÄ±nÄ±f olup, mesleki alan seÃ§imi 10. sÄ±nÄ±ftan itibaren baÅŸlÄ±yor. DÃ¼nyadaki geliÅŸmelere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bunun bile erken olduÄŸu sÃ¶ylenebilir.



-Meslek liselerinin ortaokul kÄ±smÄ± sadece imam hatipler iÃ§in mi geÃ§erli? DiÄŸer meslek liselerinin (kÄ±z meslek, endÃ¼stri meslek) ortaokul kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±na dair hiÃ§ bir giriÅŸim geliÅŸme gÃ¶remiyorum?

- Evet.

YARIN: GELECEK YIL SBSâ€™DE Ã–ÄžRENCÄ°LER NELERDEN SORUMLU OLACAK

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