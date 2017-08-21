Milli Eğitim Bakanı ismet Yılmaz yeni müfredat hakkında konuştu: En iyisini yaptık

Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda, İlçe milli eğitim müdürleri Müfredat Bilgilendirme toplantısının açılışında konuşan Bakan Yılmaz, şunları söyledi:

‘BÜYÜK ELEŞTİRİ ALMADIK’

“Müfredatın sadece bilgiden oluşmaması aynı zamanda beceri, yeterlilik ve değerleri de içermesi gereklidir. Müfredat, öncelikle öğrencilerimizin yaşayacağı çağın gerektirdiği bilginin yanında beceri, yeterlilik ve değerleri kazandırmayı da amaçlıyor. İlkokul birinci sınıftan lise 12. sınıfa kadar konu ve kavram bütünlüğü dikkate alınarak 176 sınıfı kapsayan 51 dersin müfredatını yeniledik. Geniş bir katılımla ve demokratik bir anlayışla yenilenen müfredatta ahengli bir bütünlük sağlandı. Yeni eğitim öğretim döneminde 1. ve 5. ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanacak müfredat ile ilgili hazırlıklar kapsamında, ilgili genel müdürlüklerin ilk formatörler eğitimleri tamamlandı. Yeni müfredatla ilgili çok büyük bir eleştiri almadık. 100 bin veya detaylı düşünürsek 1 milyona yakın değişiklik olmasına rağmen hemen hemen herkesin üzerinde eleştiri yaptığı bir-iki konuyu geçmedi.

SENEYE TÜM SINIFLARDA

Müfredat tüm üniversitelere gönderildi ve görüş istendi. Müfredat üzerine öğretmenlerden 2018 başına kadar geri bildirimler alacağız. Buna uygun düzenleme yapacağız ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılında sınıflarda yeni müfredata geçeceğiz.”