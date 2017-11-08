Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni öğretmen alımları yapılacağını duyurdu. Yılmaz, '100 bin öğretmen açığı var. 20 bin öğretmen alacağız. Bunları duyurusunu Şubat ayında yapacağız. 2017 KPSS sınavını esas alarak atama yapacağız' dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: 20 bin öğretmen alacağız

2018 Merkezi Yönetim Kanun Tasarısı ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmeleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Yılmaz, 'Kahkaha Gülleri' adlı kitapla ilgili olarak, "'Kahkaha Gülleri' adlı kitap ders kitabı değildir. Bakanlığımızla ilgili herhangi bir ilişiği yoktur. Böylesi bir içeriği onaylamamız mümkün değildir. Özbekistan'da görev yapmış bir edebiyat öğretmeninin farklı ülkelerden masal derlemeleri yapmış. İlkokul 2., 3. sınıflar düzeyi olarak tasnif etmişler. İlkokul 2., 3. sınıflar için uygun görülmediği için yayıncı toplatmış, bir daha basmamış" ifadelerini kullandı.

2010 KPSS sınav soruşturmasına ilişkin soruya Bakan Yılmaz, "Savcılık soruşturması nedeniyle 2 bin 371 kişinin ilişiği kesilmiştir" şeklinde konuştu.

15 Temmuz'dan sonra özel öğretim kurumlarında kaç personelin çalışma izninin iptal edildiğine dair soruya Yılmaz, "Çalışma izni terör örgütüne iltisaklı olan, olduğu düşünülen kapsamda 22 bin 474 personelin çalışma izni iptal edildi. Valiliklere müracaat edenlerle ilgili komisyon oluşturuldu. Bu kapsamda örgütler iltisağı olmayan 2 bin 522 kişinin çalışma izni de geri iade edildi" diye konuştu. Sözleşmeli öğretmenin atamalarına ilişkin soruya Yılmaz, "39 bin 300 sözleşmeli öğretmen ataması yapılmış. Bunlardan 200'ü başlamamış" dedi. Devlet memurlarına cezalarla ilgili olarak Yılmaz, "165 kişiyi çıkarmışız, 16 kişinin kademesi durdurmuşuz, 101 aylıktan kesme cezası vermişiz" ifadelerini kullandı.

“Hiç kimseyi istemediği okula göndermeyeceğiz'

Bakan Yılmaz, temel öğretimden orta öğretime geçiş için bir sınav uygulanması kabul gördüğünü söyleyerek, "Önceliğimiz fırsat eşitliğidir. Temel öğretimden orta öğretime geçiş için öğrencilerin herhangi bir kısıtlama olmaksızın bir ön değerlendirmeden geçmeksizin, sınava özgür iradeleri ve hedefleri doğrultusunda daha adil olacağını düşünüyoruz. Öğrencinin yetenek, ilgi, başarı ilkokuldan başlayarak izleyerek, okullar arası kalite farkını ortadan kaldırarak liselere sınavsız geçmeyi amaçlıyoruz. Nitelikli okullar, öğrenciyi sınavla alması. Fen Liseleri, Sosyal Bilimler ve proje okullarına sınavla öğrenci alan okullar var. Sınav zorunlu değil. İsterse girer, istemezse girmez. Hiç kimseyi istemediği okula göndermeyeceğiz" dedi. Öğretmen açığına ilişkin soruya Yılmaz, "100 bin öğretmen açığı var. 20 bin öğretmen alacağız. Bunları duyurusunu Şubat ayında yapacağız. 2017 KPSS sınavını esas alarak atama yapacağız" şeklinde konuştu.