Milli Eğitim Bakan Yardımcısı: Kötü karne bizimdir

Edirne merkezde bulunan ve çoğunluğunu dezavantajlı öğrenci grubunun oluşturduğu Meriç İlkokulu bünyesinde kurulan müzik sınıfı açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Orhan Erdem, 12 Ocak Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte başlayacak olan yarı yıl tatili öncesi, öğretmen ve idarecilere seslendi.

Erdem, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak başta Bakanımız tüm ekibi olarak tatilin çocuklara dinlenmeye vesile olmasını, tiyatro, sinema, sportif faaliyetlerine zaman ayırmasını, aileleriyle birlikte daha çok vakit geçirmelerini arzu ediyoruz. O bakımdan da öğretmenlerimizden, idarecilerimizden ödev vermemelerini rica ediyoruz. Çünkü uzun bir süre eğitim süremiz var. Bunları normal ders saatleri içerisinde, eğitim öğretim faaliyetlerinin saatleri içinde götürülmesini arzu ediyoruz. Çocuklarımız inşallah kitaplarını okurlar. Yeni döneme daha hazırlıklı daha dinlenmiş olarak başlarlar. Tekrar tekrar çok, ‘çok’ demem de yanlış hiç ödev verilmemesini arzu ediyoruz" dedi.

"KÖTÜ KARNE ÇOCUĞUN DEĞİL, BİZİMDİR"

Erdem, yarıyıl tatili öncesi ders notlarının düşük olması nedeniyle velileri de öğrencilerin üzerine gitmemesi konusunda uyararak, "Biz hep şunu diyoruz, ‘kötü karne çocuğun değil, başta bizim, öğretmenimizin ve velinindir. Çocuğun kötü karnesi olmaz. Biz burada hatamızı bulup, ne daha ek ders vermemiz gerekiyor, ne yönde katkı vermemiz gerekiyor, böyle bakmamız lazım. Velilerimiz hiçbir çocuğun karnesi ile ilgili onu rahatsız etmemesi, üzerine gitmemesini arzu ederiz. Tekrar tekrar ediyorum, kötü karnenin sebebi bizizdir, öğretmenidir, velisidir. Hep beraber sorumluluğumuzun bilincinde bunu çözmemiz gerekir" diye konuştu.

MİNİK MEHTERAN GÖSTERİSİ ALKIŞ TOPLADI

Meriç İlkokulu bünyesinde kurulan müzik sınıfı öğrencilerinden oluşan minik mehteran takımının gösterisi izleyenlerden tam not aldı. Çocukları kadar kendileri de büyük heyecan yaşadıklarını söyleyen veliler, "Desteklerinden dolayı devletimize teşekkür ediyoruz. Gurur duyuyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’e, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Meriç İlkokulu yöneticileri ile öğretmenleri de açılışta eşlik etti.