Milli e-posta sistemi geliyor

Türkiye'de yerli arama motoru çalışmaları devam ederken yerli e-posta sisteminin de 2018 sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

2017 başında etüt çalışmalarına başlandığı bilinen yerli e-posta sistemi için Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın yaptığı son açıklamada, "Yerli ve milli e posta sisteminin çalışmasını 2018 sonuna kadar bitirip öncelikle bütün kamu kurumlarının kullanmasına sağlayacağız" denildi.

Arslan'ın verdiği bilgilere göre vatandaşlar da yerli e-posta sistemini kullanabilecek.

VERİLER TÜRKİYE'DE KALACAK

Şu ana kadar yapılan açıklamalar, yerli e-posta sisteminin veri gizliliğini amaçladığına işaret ediyor.

Ocak ayındaki konuşmasında "Yerli e-posta sistemi kurarak verilerin ülkede kalması çok önemli" diyen Arslan, bu konuyu bugün katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında yeniden vurgulayarak şöyle söyledi:

"E-postanızı attığınızda ülke dışına çıkıyor dünyada belli yerleri dolaşıp öyle gideceği yere varıyor. Dolayısı ile Türkiye dışında birilerinin bu e postayı görebilme ve bilgi edinme durumu var."

E-POSTALAR ABD'Yİ NASIL KARIŞTIRDI?

Dünya kamuoyunda e-posta güvenliği konusu 2016 ABD başkanlık seçimleriyle öne çıkmıştı. Kasım ayına kadar yapılan anketlerde Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yaklaşık 12 puan kadar önünde destek aldığı görülen Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın e-postalarına yönelik FBI soruştırması farkın hızla kapanmasına neden olmuş ve seçim, Trump'ın zaferiyle sonuçlanmıştı.

Hillary Clinton, 8 yıl önce Dışişleri Bakanı görevindeyken ".gov" uzantılı resmi bir e-posta adresi açmak yerine, tüm e-postalarını "hdr22@clintonemail.com" adresinden göndermişti. Bu adresteki yaklaşık 650 bin e-posta FBI tarafından incelendi ve bir suç unsuru bulunamadı.

Son olarak, Başkan Trump'ın aynı isimli oğlu Donald Trump Jr, Hillary Clinton'a ilişkin önemli bilgiler vereceği öne süren Rus avukat Natalie Veselnitskaya ile e-posta yazışmalarını kamuya açtı.

E-posta yazışmaları ABD'de halen devam eden Rusya soruşturmaları kapsamında en önemli deliller arasında görülüyor.