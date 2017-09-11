Milli cimnastikçiden bir yılda iki madalya

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nden bu yıl mezun olan Milli Cimnastikçi İbrahim Çolak, Tayvan’ın başkenti Taipei’de düzenlenen 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları’nda cimnastik dalında Türkiye’ye gümüş madalya getirdi. Şubat ayında dünya cimnastik tarihine ‘The Colak’ hareketini kazandıran Çolak, 9 Eylül’de Macaristan’da düzenlenen World Challenge Cup’ta da halka aletinde altın madalya kazandı.

Bu yıl mezun olan İbrahim Çolak, öğrenciliğinin son aylarında 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları’na katılmaya hak kazandı ve cimnastik dalında gümüş madalyayla döndü. Türkiye’ye cimnastik tarihinde ilk Dünya Üniversite Oyunları madalyasını kazandıran Milli Cimnastikçi, Şubat ayında 2017 Melbourne Dünya Kupası’nda adını cimnastik tarihine ‘Çolak hareketi (The Colak)’ ile yazdırmıştı. 9 Eylül’de Macaristan’da düzenlenen World Challenge Cup’ta halka aletinde altın madalya kazanan, haziran ayında Bakü’de düzenlenen 4. İslam Dayanışma Oyunları’ndan altın madalyayla dönen sporcunun beş yaşından bu yana antrenörlüğünü yapan Yılmaz Göktekin, Çolak’ın dünya çapında en iyi 10 halka sporcusu arasında yer aldığını söyledi. Çolak, ekim ayı başında Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenecek olan FIG Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’na katılacak. Çolak’ın en büyük hedefi ise Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyat Oyunları’ndan madalyayla dönmek.

Cumhurbaşkanı tarafından takdir edilmek motive etti

Gerek milli takım içinde gerekse bireysel başarılarıyla parlak bir yıl geçiren Çolak’ın en büyük mutluluğu, başarılarının takdir edilmesi. Yıl boyunca ailesinden çok antrenörü Yılmaz Göktekin ile bayram, tatil demeden çalıştıklarını belirten Çolak, gerek takım gerekse de bireysel başarının temelinde motivasyonun yattığını söyledi. Bu yıl Ramazan ayında iftar ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelme şansı bulduğunu belirten İbrahim Çolak, “Beni en çok mutlu eden, başarılarımızın takdir ediliyor olması. Bir araya geldiğimizde Cumhurbaşkanımız soyadımla tarihe geçen Çolak hareketini görmek istedi. Videoyu gösterdiğimde çok dikkatli ve ayrıntılı bir şekilde inceledi ve videoyu kendisine iletmemi istedi, torunlarına izleteceğini söyledi. Benim için büyük moral ve motivasyon oldu” diye konuştu.

Eğitimine Ege’de devam etmek istiyor

Eğitimine en kısa zamanda yine Ege Üniversitesi’nde yüksek lisansla devam etmek istediğini belirten Çolak, “Olimpiyatlara kadar yoğunluk müsabakalara hazırlık çalışmalarımda olacak ancak yüksek lisans da yapmak istiyorum. Gelecekte bir gün madalya kazanan milli sporculara sağlanan öğretmen ataması şansımı değerlendirebilirsem tecrübelerimi öğrencilerime aktarmak istiyorum” dedi.