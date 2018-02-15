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Milli bankayız, halk bize güveniyor

Şebnem TURHAN
15.02.2018 - 23:13 | Son Güncelleme:

HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın inceleme için anlaştığı ABD’li hukuk firmasının sağlıklı bir iletişimle çalışmalarını sürdürdüğünü, çalışmanın uzun sürmeyeceğini söyledi.

Türkiye’nin ilk GYO sukuk ihracının gong töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, davaya gelen süreçte banka müşterilerinin nasıl etkilendiğine yönelik bir soru üzerine, “Milli banka olduğumuz için halkın ve firmaların güvensizliği söz konusu değil, yeni bir banka değiliz ki. Kamu sermayeli, esnafın ana bankasıyız; bir çok regülatör tarafından denetlenen halka açık bir kurumuz” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk GYO sukuk ihracı, Halk GYO ve Halk Yatırım işbirliğinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle tamamlandı. Halk GYO’nun fon kullanıcısı olduğu ihraç, kira sertifikaları pazarının yeni oyuncusu Halk Varlık Kiralama’nın ihraççı varlık kiralama şirketi olarak yer aldığı ilk işlem oldu. 100 milyon TL nominal değerli kira sertifikasının basit getirisi yüzde 13.25 oranında gerçekleşecek.

YILDIZ KREDİSİ YÖNETİLEBİLİR

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kredisini yeniden yapılandırmak için bankalarla müzakere
eden Yıldız Holding’in kredisinin yönetilebilir olduğunu ve krediyle ilgili bir sorun olmadığını söyledi. Konuyla ilgili şirketin yaptığı açıklamaların dikkate alınmasında fayda olduğunu belirten Osman Arslan, kredi yapılandırılması ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini, endişe edecek bir durumun olmadığını kaydetti.

Etiketler: gazetehaberleri
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