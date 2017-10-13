Milletvekilliği düşürülüyor

Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Leyla Zana’nın “Ant içmeden aralıksız olarak Genel Kurul’un 212 birleşimine katılmaması nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine” ilişkin dosyayı gelecek hafta görüşecek. Meclis İçtüzüğü, Meclis çalışmalarına “özürsüz veya izinsiz olarak” bir ay içinde toplam 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin TBMM üyeliğinin düşürülebileceğini düzenliyor. Bunun için en az 276 oy gerekiyor. Zana’nın yemini, Anayasa metnindeki “Türk milleti” ifadesini “Türkiye milleti” diye okuduğu için kabul edilmemişti. Vekilliği düşürülürse Zana, 1994’te DEP milletvekili iken dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanmasından 23 yıl sonra ikinci kez Meclis’ten çıkarılmış olacak.



