Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Milletvekilliği düşürülüyor

    Milletvekilliği düşürülüyor

    Bülent SARIOĞLU / ANKARA
    13.10.2017 - 00:38 | Son Güncelleme:

    AK Parti, yurtdışındaki iki HDP’li ve cezaları onaylanan üç HDP’linin ardından, Genel Kurul’daki yemini kabul edilmeyen HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın milletvekilliğinin de düşürülmesi için düğmeye bastı.

    Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Leyla Zana’nın “Ant içmeden aralıksız olarak Genel Kurul’un 212 birleşimine katılmaması nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine” ilişkin dosyayı gelecek hafta görüşecek. Meclis İçtüzüğü, Meclis çalışmalarına “özürsüz veya izinsiz olarak” bir ay içinde toplam 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin TBMM üyeliğinin düşürülebileceğini düzenliyor. Bunun için en az 276 oy gerekiyor. Zana’nın yemini, Anayasa metnindeki “Türk milleti” ifadesini “Türkiye milleti” diye okuduğu için kabul edilmemişti. Vekilliği düşürülürse Zana, 1994’te DEP milletvekili iken dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanmasından 23 yıl sonra ikinci kez Meclis’ten çıkarılmış olacak.

    Etiketler: HDP , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri